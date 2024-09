- Le contingent néerlandais est en première ligne.

Suite d'un revers, l'attaquant Niclas Füllkrug est contraint de se retirer temporairement de la rencontre phare de la Ligue des Nations entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Nagelsmann, le sélectionneur national, a expliqué : "Ce n'est pas grave, mais la localisation est problématique car elle est adjacente au tendon d'Achille à l'arrière de la jambe. Un incident pourrait entraîner une absence prolongée. Compte tenu des risques potentiels, nous avons choisi d'être prudents." Nagelsmann a tenu ces propos avant le match contre l'Oranje au Johan Cruyff Arena sur RTL TV.

Füllkrug est actuellement de retour à Londres avec son club, West Ham United. Nagelsmann a poursuivi : "Il aura besoin de temps de repos. Il ne jouera pas lors du match de Premier League ce week-end."

Füllkrug avait figuré dans le onze de départ et inscrit le premier but lors de la victoire 5-0 contre la Hongrie lors du premier match de la Ligue des Nations samedi dernier à Düsseldorf. C'était son 14e but en sélection en seulement 22 apparitions. Cependant, sa séance d'entraînement lundi soir à Amsterdam a été écourtée en raison d'une blessure, malgré un bandage autour de sa jambe inférieure.

À sa place pour le match contre les Pays-Bas, Deniz Undav a été sélectionné pour débuter. Il s'agissait de la quatrième apparition en sélection d'Undav et de sa première titularisation pour Stuttgart.

La Commission de la sélection nationale allemande a discuté de la situation de blessure de Füllkrug et a décidé de le remplacer lors du match contre les Pays-Bas. Nagelsmann a consulté la Commission avant de prendre la décision d'accorder à Füllkrug du temps de repos.

Lire aussi: