Le contenu explicite impliquant un candidat approuvé par Trump pour le poste de gouverneur de Caroline du Nord a été supprimé d'une plateforme en ligne orientée vers les adultes.

Il est incertain si les commentaires ont été supprimés par Robinson lui-même ou par des administrateurs de Nude Africa. Ni la campagne de Robinson ni Nude Africa n'ont répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Robinson nie avoir fait ces commentaires, qui ont été faits entre 2008 et 2012 – avant son entrée en politique et son rôle de lieutenant-gouverneur – et qui contredisent ses positions publiques sur des sujets comme l'avortement et les droits des transgenres.

Robinson a inclus son nom complet sur son profil de Nude Africa, un site porno contenant un forum de discussion ainsi qu'une multitude de sites où il a utilisé la même adresse e-mail pendant des années.

Explicitement sexuels et crus, les commentaires ont été faits sous le nom d'utilisateur minisoldr, un nom que Robinson utilisait fréquemment en ligne. CNN a pu déterminer que l'utilisateur était Robinson en faisant correspondre de nombreux détails biographiques et une adresse e-mail partagée entre les deux.

Robinson a fait face à une pression croissante pour se retirer de la course, dans laquelle il concurrence actuellement le démocrate Josh Stein pour succéder au gouverneur démocrate sortant Roy Cooper. Les révélations comprenaient des propos où il se qualifiait de "black NAZI!" et exprimait son soutien à la réinstaur

Lire aussi: