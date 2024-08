- "Le conte pour enfants intemporel en version erzgebirg de 'L'école des culottes' "

Pour un siècle, "L'École du Lièvre" a été une source de joie pour les jeunes et les moins jeunes, et bientôt, elle sera disponible en dialecte d'Erzgebirge. Les rimes écrites par Albert Sixtus à Kirchberg près de Zwickau ont été traduites par le poète dialectal Uwe Seltmann. "Hosenhans et Hosengretel / sautillent joyeusement dans les champs./ À six heures du matin, il fait clair./ Riant à travers les prés, ils jouent", voilà comment l'histoire est racontée.

Cela a été rendu possible par la stratégie Leader-Region Zwickau Land de l'UE, qui a publié un appel d'offres pour la traduction au printemps et a financé les 500 premiers exemplaires. Ces exemplaires seront distribués à des associations, des jardins d'enfants et des bibliothèques. Il est rapporté que huit candidats ont soumis une offre pour l'appel d'offres.

"De Hosenschul" est également disponible en dialectes hessois, souabe, kölsch et franconien.

Le livre a été publié par Edition Tintenfaß. Bien que ses racines soient en Saxe, "L'École du Lièvre" n'est pas sa première version en dialecte. Des versions dans d'autres dialectes, comme le hessois, le souabe, le kölsch et le franconien, existent déjà.

La présentation officielle du livre est prévue pour le début d'octobre à Kirchberg. Anja Roocke, initiatrice de l'île culturelle locale, se réjouit du résultat. Elle a déclaré à l'agence de presse allemande qu'elle était ravie que de nombreux beaux mots d'Erzgebirge, comme Lumich et Kriepel, soient présents dans le texte.

Sixtus (1892-1960) a écrit les vers en 1922 alors qu'il vivait et travaillait comme enseignant à Kirchberg. Illustré par Fritz Koch-Gotha, ils ont été publiés en livre à la fin de l'été 1924, selon Thienemann-Esslinger Verlag, et ont vendu plus de 2,5 millions d'exemplaires dans différentes éditions depuis.

Ces dernières années, des efforts ont été déployés à Kirchberg pour honorer Sixtus et "L'École du Lièvre" avec des expositions, une plaque à son ancienne résidence et une rue. À l'école primaire locale, le livre est un classique pour les élèves de première année, encourageant l'amour de la lecture.

À l'avenir, l'Archive Albert Sixtus, sous la garde de son arrière-neveu Ulrich Knebel à Kottmar (district de Görlitz), trouvera un nouveau foyer dans la ville.

