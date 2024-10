Le conseiller principal du Premier ministre britannique démissionne suite à la divulgation de ses revenus de la BBC.

Selon des informations rapportées, Gray aurait décidé de démissionner de son poste de chef de cabinet du Premier ministre Keir Starmer en raison de l'attention que suscitait sa fonction, selon des déclarations faites à l'agence de presse PA. Gray, une figure importante qui avait travaillé sous Starmer pendant presque un an, d'abord en tant que chef de l'opposition puis en tant que chef du Parti travailliste, s'était retrouvée au centre de la controverse suite à un rapport de la BBC suggérant qu'elle gagnait plus que le Premier ministre lui-même.

Elle avait supervisé les enquêtes sur le "scandale Partygate", une série de fêtes organisées au siège du gouvernement pendant le confinement. Son rapport sur les faiblesses de la direction avait entraîné la démission de l'ancien Premier ministre Boris Johnson.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Gray pensait qu'elle devrait être directement impliquée dans tous les dossiers et agir en quelque sorte comme un Premier ministre adjoint de facto. La révélation de son salaire substantiel, actuellement de 170 000 livres (environ 203 000 euros), qui était considérablement plus élevé que les revenus annuels de Starmer de 166 786 livres (environ 199 000 euros), a attisé les flammes. Après son départ, Morgan McSweeney, un conseiller de Starmer, prendrait la relève en tant que chef de cabinet.

Gray passait souvent devant la rue menant au 10, Downing Street, où se trouvait son bureau.

