Le conseiller principal de Mark Robinson décide de démissionner après la révélation de CNN

Brian LiVecchi, qui assumait le rôle de chef de cabinet et de conseiller juridique de Robinson, devrait quitter son poste dans les jours à venir, selon une source proche du dossier. Cette démission intervient après une série de départs importants au sein de l'équipe de Robinson, déclenchés par un article publié la semaine dernière par CNN.

Robinson, candidat républicain à la gouvernance de la Caroline du Nord, a connu une hémorragie de son équipe de campagne dimanche. Parmi ceux qui ont quitté l'équipe figuraient le directeur de campagne, le directeur adjoint de la campagne, le directeur financier, ainsi que le conseiller senior et le consultant général.

Selon des rapports du New York Times et de WRAL mercredi, le directeur de la politique, le directeur des communications et le directeur des affaires gouvernementales de Robinson ont également démissionné. CNN a tenté de contacter ces personnes, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Robinson a présenté jeudi matin son nouveau chef de cabinet, promouvant Krishana Polite de son rôle de chef de cabinet adjoint au poste le plus élevé.

Des commentaires à connotation raciale de Robinson ont été révélés sur son profil public sur Nude Africa, où il se décrit comme un "Nazi noir", évoque son ancienne habitude de regarder les femmes dans un gymnase à l'âge de 14 ans et exprime son soutien à la réinstitution de l'esclavage.

Robinson a affiché publiquement son nom complet et une adresse e-mail qu'il utilise fréquemment sur plusieurs sites Web sur la plateforme Nude Africa.

Lors d'une interview avec CNN la semaine dernière, Robinson a nié à plusieurs reprises avoir fait ces commentaires sur Nude Africa. Lorsque confronté à une multitude de preuves liant son nom à celui de l'utilisateur de Nude Africa, Robinson a déclaré : "Ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nos mots. Et cela ne nous correspond pas." Lorsque confronté à une liste exhaustive de preuves l'impliquant, Robinson a répliqué : "Je ne vais pas m'attarder sur les détails complexes de la manière dont cette fabrication de tabloïd salace a été produite."

La démission de Robinson en politique a causé un remue-ménage dans son équipe de campagne, entraînant plusieurs départs importants. Les retombées politiques des commentaires controversés qu'il a faits sur Nude Africa continuent de façonner le récit de sa campagne.

