- Le conseiller du gardien Noll aborde l'évasion de Zorniger.

Le conseiller de Nahuel Noll, Gerhard Poschner, a réagi aux critiques virulentes du coach de Fürth, Alexander Zorniger, envers son client. Poschner a pris soin d'éviter une escalade supplémentaire de la situation.

"Pas de quoi en faire un plat. C'est une critique valable d'Alex, chargée d'émotion, ce qui est compréhensible juste après le match. Le football, c'est aussi les émotions", a déclaré Poschner, ancien joueur professionnel, à "skysport.de", représentant l'agence Vida 11.

La frustration de Zorniger après le match nul 1:1 (0:0) en tête-à-tête de la 2e Bundesliga contre SC Paderborn s'est exprimée devant la caméra de Sky, avec une pointe de controverse. Le jeune Noll, 21 ans, avait laissé passer l'égalisation de Paderborn par Adriana Grimaldi à cause d'une erreur importante.

"Ne refais pas cette erreur, sinon ton agent m'appellera pour savoir pourquoi tu ne joues pas", a-t-il notamment déclaré.

"Nahuel a commis une erreur et en tirera Certainly des leçons. Un joueur doit également être capable de gérer les critiques émotionnelles, surtout lorsqu'elles sont justifiées et viennent de son propre entraîneur", a déclaré Poschner. Le joueur prêté par TSG Hoffenheim "n'est pas un débutant et sait gérer ça. L'affaire est close", a-t-il ajouté.

La colère de Zorniger a été immédiate après le match du samedi : "Une telle erreur ne devrait pas arriver à un joueur qui vise plus haut." En effet, la bévue avait une histoire. "Nous en avons discuté plusieurs fois pendant l'entraînement." Jusqu'à présent, Zorniger n'a pas observé d'amélioration chez son jeune gardien dans l'apprentissage de ses erreurs.

