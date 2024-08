- Le Conseil OTAN-Ukraine se réunit pour une discussion.

Au commandement de Kyiv, le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a organisé une séance du Conseil OTAN-Ukraine. Selon le porte-parole de l'alliance, Farah Dakhlallah, cette réunion portera sur la situation sur le champ de bataille et les besoins militaires prioritaires de l'Ukraine, compte tenu de son conflit avec la Russie. Le ministre de la Défense ukrainien, Rustem Umerov, y participera par visioconférence.

Dakhlallah a invoqué les récentes bombardements intenses de la Russie contre les structures et les civils ukrainiens comme raison de cette réunion. Établi lors du sommet de l'OTAN en Lituanie l'an dernier, le Conseil OTAN-Ukraine sert aux consultations en cas de crise au niveau des chefs d'État et de gouvernement.

Au cours des dernières nuits, la Russie a mené de importantes frappes aériennes contre l'Ukraine, faisant au moins quatre morts - deux suite à une frappe de roquette sur un hôtel à Kryvy Rih, et deux autres suite à des attaques de drones à Saporizhzhia. Des alertes aériennes ont également été signalées dans différentes régions ukrainiennes, notamment dans l'est du pays et la péninsule de Crimée, annexée par Moscou.

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré sur X : "Nous riposterons sans aucun doute contre la Russie pour ces attaques et toutes les autres."

Rapports des médias : Incendies dans les dépôts de pétrole russes

Des explosions ont allumé des incendies dans des dépôts de pétrole russes dans la région de Rostov, selon les médias russes et ukrainiens. Le gouverneur Vasily Golubyev a mentionné sur son canal Telegram qu'ils avaient réussi à abattre quatre drones ennemis sans faire de blessés. Golubyev n'a pas précisé Immediately any potential damage. L'information n'a pas pu être indépendamment vérifiée.

Les combats se poursuivent dans l'Est de l'Ukraine

Simultanément, les forces russes ont poursuivi leur offensive autour de Donbass dans l'est de l'Ukraine. Des combats intenses ont été observés près du village de Niu York (New York) près de Torez, avec neuf attaques repoussées, selon le quartier général à Kyiv. Vingt-cinq attaques russes ont été enregistrées près de Pokrovsk, toutes également repoussées. Il était difficile de vérifier indépendamment ces rapports.

"La situation là-bas est loin d'être simple", a commenté Zelenskyy. "Ils ont 100 000, nous avons 100 000", a-t-il décrit le rapport de forces. Zelenskyy a affirmé que les troupes russes n'avaient pas d'autre choix que de continuer à attaquer, déclarant : "s'ils se retirent, ils seront assassinés par l'armée russe".

Les combats entre les assaillants russes et les défenseurs ukrainiens se sont également poursuivis à Chasiv Yar. Selon le porte-parole de la brigade ukrainienne, Oleg Kalashnikov, des attaques quotidiennes par des troupes d'infanterie russes entre 10 et 20 fois étaient courantes à Chasiv Yar. Actuellement, l'intensité a augmenté, mais la fréquence a légèrement diminué. Chasiv Yar est maintenant un tas de décombres.

Le chef des anciens soldats américains en Europe, le général Ben Hodges, n'a vu aucune menace significative pour l'Ukraine dans l'avancée lente des troupes russes d'Avdiivka à Pokrovsk. Avdiivka, à 50 kilomètres de là, a été capturée par la Russie en février, et ils ont finalement atteint Pokrovsk six mois plus tard. "Et cela avec presque 1 000 morts par jour", a dit Hodges à l'agence ukrainienne RBK. "Ce n'est pas exactly les coups rapides de maréchal Zhukov". Georgi Zhukov a mené l'armée rouge à des victoires dans les batailles de Moscou, Stalingrad et Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon Hodges, le haut commandement russe pourrait choisir de concentrer son offensive vers Pokrovsk et Torez. "Ils pourraient imiter la stratégie de leurs grands-pères, permettant des infiltrations dans d'autres parties du front tout en attendant de frapper plus tard", a dit Hodges. "Mais je ne crois pas qu'ils possèdent la compétence ou les ressources de leurs grands-pères, et de nombreux soldats soviétiques de haut niveau étaient en effet ukrainiens".

Medvedev : protéger les territoires récemment acquis par la Russie

Dmitry Medvedev, l'ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité nationale, a souligné la nécessité pour l'armée russe de protéger les territoires qu'elle a acquis et annexés en Ukraine. "Nous avons tous les éléments nécessaires pour atteindre ces objectifs", a-t-il déclaré, en faisant référence aux régions de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Luhansk, que la Russie a annexées et considère comme son territoire national.

La plupart des objectifs militaires, tels que les appelle Moscou, ont été atteints dans son invasion de l'Ukraine. "Et maintenant il y a des objectifs supplémentaires avec des conséquences concrètes sur le terrain", a souligné Medvedev lors d'une réunion à Moscou. "Nous avons maintenant quatre nouveaux sujets fédéraux, ce qui est avantageux pour notre nation, car cela lui appartient légitimement". Cependant, il a souligné l'importance de défendre ces régions. Il est resté flou si Medvedev faisait référence à de nouvelles acquisitions territoriales pour construire des zones tampons autour des territoires annexés.

La réunion au Conseil OTAN-Ukraine, telle qu'annoncée par Dakhlallah, est principalement axée sur la discussion du conflit entre l'Ukraine et la Russie, compte tenu des récents bombardements et frappes aériennes intenses de la Russie. La situation qui se dégrad

