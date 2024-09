Le Conseil norvégien pour les réfugiés lance une alerte sur une famine potentiellement historique au Soudan

Des groupes humanitaires majeurs tirent la sonnette d'alarme concernant une crise alimentaire imminente au Soudan, en utilisant un langage fort. "Il n'y a pas de doute : le Soudan traverse une pénurie alimentaire sans précédent", a déclaré le Conseil norvégien pour les réfugiés conjointement avec ses partenaires. "Les enfants en bas âge ont faim."

Le conseil a souligné la poursuite des discussions linguistiques et des nuances juridiques, même si des vies sont en jeu.

Les critères pour classer une famine incluent, mais sans s'y limiter, la perte de quatre enfants de moins de 10 000 par jour ou plus de 30 % de la population étant significativement malnutris. Dans des zones de conflit comme le Soudan, ces conditions sont encore aggravées en raison de l'accès limité pour les travailleurs humanitaires et d'une partie de la population touchée restant hors de portée.

Cette procédure est officiellement connue sous le nom de "Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC)", un outil utilisé par des organisations mondiales comme l'ONU et divers organismes de développement. Depuis avril 2023, les luttes de pouvoir entre généraux rivaux au Soudan ont entraîné une violence intense, déplaçant plus de 10 millions de personnes et causant de nombreux morts. Le chaos a également eu un impact dramatique sur la production alimentaire : les champs ont été détruits, minés ou abandonnés, le bétail a été tué et les farmers ont été contraints de quitter leur terre.

Selon le secteur humanitaire, plus de 25 millions de personnes - plus de la moitié de la population du pays - luttent pour trouver suffisamment de nourriture. De nombreuses familles survivent maintenant grâce aux feuilles de plantes et aux insectes, mangeant un seul repas par jour. Le Conseil norvégien pour les réfugiés a également mis en évidence le manque de financement, les appels d'aide ne recevant que la moitié de leurs contributions requises.

En excluant le débat sur les nuances linguistiques et les discussions juridiques, le conflit en cours au Soudan a entraîné des limitations significatives dans l'accès à l'aide, aggravant ainsi la crise alimentaire. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, la crise alimentaire au Soudan est si grave qu'elle n'affecte pas seulement les personnes âgées et les malades ; en excluant ces groupes, même les enfants en bas âge ont faim.

