- Le Conseil national des étudiants présente un programme de base

Juste après le début de l’année scolaire, le Conseil Étudiant d’État (LES) a présenté son programme fondamental. Selon le président Matteo Feind à Hanovre, l’éducation démocratique dans les écoles est particulièrement importante. Elle est centrale pour le développement de citoyens responsables. Le document contient un total de huit points.

Un aperçu des revendications du LES

Éducation démocratique : Les étudiants doivent apprendre à comprendre et à exercer activement leurs droits et devoirs dans une démocratie. C’est pourquoi l’éducation démocratique devrait être intégrée dans le programme de toutes les classes.

Participation étudiante : Pour que les enfants et les jeunes se sentent pris au sérieux, il est important de les impliquer dans la vie scolaire ; par exemple, lors de conférences générales et de conseils scolaires.

Numérisation : "La compétence médiatique n'est nowhere to be found in the classroom," dit-on. Le LES réclame, entre autres, des appareils modernes en classe et une plateforme d'apprentissage numérique.

Avenir : Le système scolaire n'a presque pas changé en 100 ans. L'enseignement frontal n'est plus d'actualité. Au lieu de cela, les étudiants doivent être préparés à la vie.

Justice éducative : Le LES souhaite un déjeuner gratuit pour tous les étudiants, la réintroduction de la liberté de matériel d'apprentissage et l'abolition des frais de photocopie.

Transport scolaire : "Les bus ne circulent parfois qu'à des heures inappropriées ou le train est encore retardé," critique le LES. Cela doit changer. De plus, le trajet jusqu'à l'école ne devrait rien coûter.

Santé mentale : Des sujets tels que la gestion du stress et la pleine conscience doivent être abordés en classe. De plus, il y a un besoin de salles de repos.

Bien-être : Les écoles doivent être des lieux où les étudiants ont envie de rester et sont motivés à continuer de se développer - c'est ce que veut le LES. Pour cela, entre autres, les classes devraient être réduites.

Le nombre d'étudiants a augmenté à nouveau

En avril, le conseil du LES a été nouvellement élu pour deux ans. Initialement, selon le président Feind, les points d'éducation démocratique et de participation étudiante sont en focus. Pour d'autres sujets, tels que des classes plus petites, plus de temps est nécessaire.

Plus de 840 000 étudiants ont commencé la nouvelle année scolaire lundi - environ 19 000 de plus que l'année précédente.

Le programme fondamental présenté par le LES met l'accent sur l'inclusion de l'éducation démocratique dans le programme de toutes les classes, car elle équipe les étudiants des connaissances et des compétences nécessaires pour comprendre et exercer leurs droits et devoirs dans une démocratie. En accord avec cette orientation, il serait bénéfique d'intégrer la participation étudiante dans la vie scolaire, comme lors de conférences générales et de conseils scolaires, pour s'assurer qu'ils se sentent valorisés et entendus.

