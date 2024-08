- Le conseil municipal doit discuter du plafond Döner après les vacances.

Après les vacances d'été, le conseil municipal de Heilbronn doit discuter d'une demande de la fraction CDU pour un plafond pour divers commerces, y compris les magasins de kebab. Une demande correspondante des démocrates-chrétiens est actuellement en cours d'examen, a confirmé un porte-parole de l'administration municipale. "La demande sera discutée au conseil municipal après les vacances."

Durante la campagne électorale locale, la fraction CDU avait appelé à un plafond pour les magasins de kebab, les salons de manucure et les barbiers. "Je suis désolé que l'offre devienne de plus en plus monotone : toujours les mêmes magasins de kebab, salons de manucure, barbiers ou boutiques de téléphonie", a déclaré le conseiller municipal CDU Christoph Troßbach.

Selon la CDU, la ville devrait développer un concept pour contrôler l'offre de restauration et de services, définissant ainsi les zones où certains types de commerces ne sont plus autorisés ou seulement en nombre limité.

"Il s'agit d'avoir une ville intérieure aussi diversifiée que possible, avec une large gamme d'offres", a expliqué Troßbach. Trop de commerces similaires ont un impact négatif sur la zone. Les commerces existants ne seraient pas affectés par le plafond. "Nous ne voulons pas empêcher personne de continuer son activité, il s'agit simplement de l'avenir, de l'avenir de l'établissement de la restauration et des services", a déclaré Troßbach.

La mairie a réagi avec prudence à l'initiative de Troßbach. "La question de savoir si des plafonds pour certains commerces sont possibles est très complexe et couvre divers domaines juridiques", a déclaré un porte-parole de l'administration municipale.

La proposition de la CDU de limiter le nombre de magasins de kebab, de salons de manucure et de barbiers va au-delà de ces commerces spécifiques, car ils cherchent également à réglementer l'industrie de l'hôtellerie pour promouvoir la diversité et une large gamme d'offres dans la ville. Pour mettre en œuvre efficacement cela, le conseil municipal doit développer un concept qui décrit une restauration et des services contrôlés, ce qui pourrait affecter divers secteurs de l'industrie de l'hôtellerie.

