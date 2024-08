- Le conseil municipal de Heidelberger: éventuelles économies de coûts dans le scénario des transports publics

Au milieu de la crise financière actuelle, le maire autonome de Heidelberg, Eckart Würzner, réfléchit aux offres actuelles en matière de transport municipal et d'événements. "Heidelberg s'est transformée en un organisateur d'événements important. Je pense que nous devons réduire ici", a-t-il déclaré au "Rhein-Neckar-Zeitung" (samedi). Il a proposé de programmer certains festivals tous les deux ans au lieu de tous les ans. "Je vois également des opportunités pour réduire les coûts dans les transports en commun", a-t-il ajouté.

Würzner a souligné que les transports en commun de Heidelberg étaient plus chers que ceux de Mannheim en raison de facteurs tels que les bus et les trains desservant fréquemment les mêmes endroits. Il a insisté sur l'importance d'améliorer la planification du réseau. "Avons-nous besoin de tous ces bus et trains ? Si nous avons moins de lignes, mais qu'elles fonctionnent correctement, nous pourrons peut-être préserver certaines structures", a-t-il suggéré. Il a répété : "Nous ne cherchons pas à réduire les coûts, mais plutôt à préserver et améliorer la qualité et à continuer à investir dans le développement des transports en commun. C'est crucial."

Parlant du budget austère à venir, le maire a déclaré : "Nous sommes confrontés à une situation que nous n'avons jamais connue auparavant." Plusieurs entreprises de Heidelberg ont déménagé, tandis que d'autres ont délocalisé leur production à l'étranger, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir économique de la ville. Le maire a souligné que l'impôt sur le commerce, qui augmentait régulièrement, avait maintenant diminué de manière significative. "Nous allons avoir environ 30 à 40 millions d'euros de moins à notre disposition cette année."

Compte tenu des défis financiers, le maire Würzner a exprimé le besoin d'explorer des opportunités d'économie dans les transports et les télécommunications. Il a suggéré de réévaluer le système de transport en commun, en cherchant à maintenir la qualité tout en réduisant potentiellement les coûts, et a exploré la possibilité de collaborer avec des prestataires de télécommunications pour optimiser les services municipaux.

Lire aussi: