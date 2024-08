- Le Conseil d'État de Neubauer démissionne plus tôt que prévu.

Le président du district de Mittelsachsen, Dirk Neubauer (indépendant), quitte plus tôt que prévu son poste. Il a décidé de démissionner à compter du 30 septembre, a annoncé l'administration du district.

Initialement, il comptait quitter son poste après l'élection d'un nouveau président du district en mars 2025. Jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé, le premier adjoint, Lothar Beier, assurera l'intérim.

Neubauer a invoqué l'hostilité récente comme raison de sa démission anticipée. "Les discussions et débats parfois animés, ainsi que les diffamations personnelles fréquentes ces derniers jours, m'ont conduit à démissionner plus tôt afin d'éviter tout préjudice possible pour le district, l'administration et le bureau." Il avait espéré une transition ordonnée vers son successeur, mais cela n'est pas possible dans l'actuelle situation, a-t-il déclaré.

Le président du district a annoncé sa démission en juillet après seulement deux ans de mandat. Il a invoqué une "situation de menace vague de la part de l'aile droite" et un manque de capacités d'intervention contre une majorité conservatrice dans la région. Neubauer est le seul parmi les présidents actuels du district en Saxe à ne pas être entré en fonction sur un ticket de la CDU, mais il a été soutenu par la Gauche, le SPD et les Verts.

La date pour l'élection d'un nouveau président du district n'a pas encore été fixée. L'administration du district a proposé le 26 janvier 2025 pour le premier tour et le 16 février 2025 pour un éventuel second tour. Le conseil du comté doit approuver les dates. Il se réunira le 14 août.

