- Le Conseil des gardiens nationaux identifie des problèmes importants au début de l'année scolaire

L'Association des parents de Brandebourg dénonce de graves failles dans le système éducatif à l'ouverture de l'année scolaire. Dans un communiqué, ils ont déclaré : "Sans enseignants temporaires, tout le système scolaire s'effondrerait." Selon le ministère de l'Éducation, il y a 455 postes d'enseignants permanents vacants. Les représentants des parents ont ajouté : "Nous pensons que l'écart de vacance est plus important en raison de l'augmentation du nombre d'élèves."

Malgré les assurances du ministère d'une livraison régulière des matières clés, les préoccupations persistent, a déclaré l'association. "Les écarts d'apprentissage causés par la pandémie n'ont pas encore été comblés", ont-ils souligné. Ils ont plaidé en faveur de solutions et d'une augmentation du financement de l'éducation. Selon eux, l'éducation mérite une plus grande attention politique.

Selon le ministre de l'Éducation du Brandebourg, Steffen Freiberg (SPD), cette année scolaire a vu plus d'enseignants embauchés que jamais. Plus de 3 110 enseignants ont été recrutés, dont environ 1 700 sont des remplaçants. Près de 322 000 enfants et jeunes commencent leurs études ce lundi, dont 25 000 en première année.

