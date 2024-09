- Le Conseil d'administration de la Fondation Schloss Marienburg a été dissous.

Le château de Marienburg en ruine, au sud de Hanovre, fait la une des journaux en raison de disputes : le conseil d'administration de la fondation Marienburg a renvoyé Ulrich von Jeinsen de son poste de directeur général avec effet immédiat, invoquant "des violations graves et répétées de ses devoirs", comme il l'a annoncé un mercredi.

Christine Fiedler a été nommée directrice générale par intérim jusqu'à la fin de l'année. Le poste à long terme sera bientôt publié. Von Jeinsen a déclaré à l'agence de presse dpa qu'il était ignorant des raisons de son renvoi. Selon lui, il y avait des différences irréconciliables concernant la durabilité financière de la fondation. Cet homme a été à la barre depuis fin 2023.

Le conseil d'administration de la fondation Marienburg comprend le prince Ernst August de Hanovre Jr. en tant que président, le ministre de la Culture de Basse-Saxe, Falko Mohrs (SPD), son secrétaire d'État Joachim Schachtner, et le président de la région de Hanovre, Steffen Krach (SPD). Depuis des années, 27,2 millions d'euros des gouvernements fédéral et régional sont disponibles pour la restauration du château.

"Actuellement, la question est : combien de temps faudra-t-il pour restaurer Marienburg ?" a récemment déclaré le ministre Mohrs dans une interview à l'agence de presse dpa. L'une des principales tâches du directeur est de faire avancer la restauration. "En effet, je ne suis pas satisfait du fait que le dernier rapport présenté au conseil indique que les travaux de restauration ne commenceront pas avant 2026." previously, it was mentioned that this would occur in 2024. "Des mesures de planification immediate doivent être prises en même temps que les progrès pour aller plus vite. Cela comprend, par exemple, la stabilisation des pentes", a déclaré le ministre.

Actuellement, la plupart des pièces de Marienburg sont fermées aux touristes. La restauration est prévue jusqu'en 2030.

Avant sa fermeture, environ 120 000 personnes visitaient le château chaque année sur une colline près de Pattensen dans la région de Hanovre.

