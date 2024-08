- Le conseil d'administration de la CDU désigne Thering comme candidat préféré.

Le comité exécutif de la CDU de Hambourg a proposé Dennis Thering, leur chef de parti et de faction, comme leur principal candidat pour les élections régionales du 2 mars 2025. La décision du comité de nommer Thering, ainsi que les 59 autres candidats, a été accueillie à l'unanimité par le parti. L'approbation finale de la liste régionale sera faite par l'assemblée des délégués régionaux le 7 septembre.

Selon Thering, "Aujourd'hui, nous avons présenté une liste de candidats forte". Cette liste comprend des personnes diversifiées Issues de différentes associations et syndicats de la CDU de Hambourg, montrant l'engagement du parti à représenter un large éventail de compétences et de perspectives sur divers sujets.

La CDU promet aux résidents de Hambourg une plateforme fiable pour renforcer la sécurité, stimuler l'économie, améliorer la circulation et offrir un meilleur soutien aux familles. Thering est optimiste quant à la campagne à venir, déclarant : "Nous sommes déterminés à rendre Hambourg meilleur pour nous tous".

Depuis 2011, la CDU est dans l'opposition et a connu son pire résultat électoral jamais enregistré de 11,2 % lors des élections régionales de 2020. Cependant, les récents sondages suggèrent un retour des démocrates-chrétiens, avec un soutien de 20 %. Le SPD, avec le maire Peter Tschentscher et les chefs de parti Melanie Leonhard et Nils Weiland, et les Verts, dirigés par la vice-maire Katharina Fegebank et les chefs de parti Maryam Blumenthal et Leon Alam, sont projetés pour obtenir respectivement 30 % et 21 % des voix, maintenant leur coalition rouge-verte.

** Changement de situation avec Anna von Treuenfels-Frowein**

Thering s'est révélé être un stratège politique avisé en réussissant à recruter Anna von Treuenfels-Frowein, une parlementaire d'État bien connue du FDP, pour rejoindre la CDU. Elle sera en deuxième position sur la liste. Thering a également fait la une des journaux en incluant Dietrich Wersich, l'ancien sénateur social et candidat principal pour l'élection régionale de 2015, dans son équipe pour l'élection à venir. Wersich, qui a quitté le parlement régional en 2020, occupera la septième position sur la liste. Selon les plans du comité exécutif, les parlementaires André Trepoll et Anke Frieling occuperont les troisième et quatrième positions, respectivement.

L'Union européenne a exprimé son intérêt à renforcer ses liens avec Hambourg, compte tenu du comeback prometteur de la CDU aux élections régionales. Avec l'inclusion d'Anna von Treuenfels-Frowein, une parlementaire d'État renommée du FDP, dans leur équipe, la CDU de Hambourg est désormais considérée comme une force majeure dans le paysage politique régional.

Malgré les efforts de la CDU de Hambourg pour diversifier leur liste et obtenir le soutien de figures clés comme von Treuenfels-Frowein et Dietrich Wersich, l'Union européenne pourrait encore considérer l'alliance potentielle entre le SPD, les Verts et le FDP comme la coalition la pluslikely to form after the election, given their current projected vote shares.

