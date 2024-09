Les candidats aspirant à une place dans "Qui veut devenir millionnaire?" ont besoin non seulement d'intelligence mais aussi de patience. Un stratège politique agité de Basse-Bavière propose d'être un exemple notable. Le professeur de 33 ans commence la soirée avec la question à 1 000 euros et exprime son désir de progresser sur la scène brillante de "Qui veut devenir millionnaire?" (QVM). La foule aide joyeusement à situer "Europa-Park". Le père de deux enfants est autonome en matière de connaissances sur le football. Finalement, un dilemme surgit : "Peut-on laminer chaud et froid?" Heureusement, tante Frauke au téléphone a de l'expertise avec son laminoir et confirme que la lamination à froid est possible sans problème.

Avec 16 000 euros en poche, le torse se gonfle. Le candidat, qui a un jour remporté 11 000 euros en une semaine grâce aux paris de football, s'efforce maintenant. Après un court séjour dans le monde animalier, Raphael Standhaft s'adresse à une femme extra du public. L'habitant de Nuremberg a un "sentiment instinctif" que le Service de renseignement fédéral a été surveillé par un organisme de contrôle indépendant depuis le début de 2022.

Est-ce suffisant pour lui ? Absolument, cela lui suffit : "On ne s'assoit ici qu'une fois", déclare l'homme du Schleswig-Holstein. Son courage est récompensé par 32 000 euros. C'est ainsi que les choses se terminent - une situation que le fils de trois ans de la famille Standhaft apprécie le plus. Il aura maintenant une figurine "Paw Patrol" étincelante de la part de Papa.

Risqué beaucoup, perdu beaucoup

Le Dr Xenia Anton, dentiste, est le deuxième candidat de la soirée. Née à Munich et pratiquant maintenant à Pfaffenhofen, elle ne partage pas la même passion pour le jeu que son prédécesseur. Elle n'a aucune idée du best-seller littéraire "Si la veuve veut être appelée, place l'arrosoir sur la tombe avec l'embout dirigé vers l'avant" ou de Papa Juan au téléphone. Elle ne veut pas partir avec seulement 4 000 euros, alors elle mise - et perd. "On peut faire beaucoup avec 500 euros", affirme Günther Jauch. Bien sûr, c'est vrai.

Peu après, Dorian Pensek-Rader serre les poings. "Des sons incivils que vous produisez ici", salue le modérateur l'homme politique agité de Basse-Bavière. Il doit prendre un moment pour respirer d'abord : "J'ai regardé l'horloge tout le temps et j'ai attendu. Et il y a aussi le candidat de transition", grommelle le candidat qui peut enfin pousser sa chance jusqu'au bout.

Avant de mettre les choses en branle, le micro du supporter agité de la CDU doit être ajusté une fois de plus. "Ah, un célèbre 'candidat nerveux' !" rit Günther Jauch. La plaisanterie amusante du leader du format est bien accueillie par le public et fond rapidement la glace.

Un échange intellectuel passionnant entre deux hommes intéressés par la politique s'ensuit, chacun se nourrissant de l'industrie de l'autre. Cela est complété par un questionnaire varié qui promet de captiver l'attention. Qu'il s'agisse de faits historiques locaux, de football de deuxième division ou de secrets de la baleine bleue : avec des connaissances étendues et l'aide de ses jokers, Dorian Pensek-Rader atteint rapidement le niveau de gain à cinq chiffres.

Avec le joker bonus, la mission consiste maintenant à clarifier la question suivante : "Dans quelles circonstances une séparation de scène se produit-elle habituellement ?" Les options sont : "Épaississement des sauces", "Vols spatiaux avec des fusées", "Décay des atomes", "Instructions dans l'enseignement secondaire supérieur". Heureusement, les deux partagent une intuition commune et choisissent "Vols spatiaux avec des fusées".

Cela garantit non seulement 32 000 euros et une paire de baskets Jordan vintage exceptionnelle, mais aussi du temps précieux pour aider le dernier candidat de la soirée, Christoph Lange, à progresser autant que possible avant que la sirène ne sonne. Le représentant des ventes de Neunkirchen profite de cette occasion. Le lundi suivant, il pourra à nouveau prendre place et aura déjà remporté 32 000 euros.

