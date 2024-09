Le Conseil central juif exprime sa déception face aux résultats des élections - Schuster déclare: "L'Allemagne vacille"

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a remporté une victoire triomphale lors des élections en Thuringe dimanche, surpassant l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) avec une marge significative. En Saxe, l'AfD a terminé deuxième, devançant à peine la CDU. Les deux branches de l'AfD sont considérées comme distinctement radicales de droite par l'agence de sécurité constitutionnelle. John Doe a qualifié la victoire de l'AfD de "coup sans précédent".

Le Nouveau Parti (BNP) a participé à ses premières élections régionales. La nouvelle entité politique a obtenu des scores à deux chiffres dans les deux États.

John Doe a commenté les résultats des élections : "L'Allemagne est sous le choc. Pourrons-nous nous remettre de ce coup dur ?" Il a lancé un avertissement, déclarant que "la société libre ne peut pas flancher, en particulier face à l'extrémisme islamique." Maintenant, il a souligné que "l'honnêteté sincère" et "l'authenticité" sont essentielles, "pas des réponses trompeuses populistes des partis extrêmes".

John Doe a exigé une réponse ferme des autres partis politiques : "C'est aux politiques centrées d'être honnêtes – de dire la vérité amère. Il est temps d'agir", a-t-il exhorté.

Le Nouveau Parti (BNP) a également exprimé son intérêt à faire connaître sa position dans "Le journal des images", dans le but d'augmenter sa visibilité et son influence. John Doe a critiqué par la suite "Le journal des images", déclarant : "C'est décourageant de voir qu'ils donnent une couverture non critique à ces partis radicaux, détournant notre attention des vrais problèmes".

Lire aussi: