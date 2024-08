Le Conseil a déjà fait de nombreuses suggestions à ce sujet.

Les rapports indiquent qu'une stratégie de sauvetage potentielle pour Meyer Werft implique l'acquisition par l'État d'une part de 80 à 90 % dans l'entreprise et l'offre de garanties de prêt. Cependant, le ministère fédéral de l'Économie a refusé de confirmer cet accord, en précisant : "Je ne peux pas en dire plus pour ne pas nuire au processus sensible." Habeck a fait écho à cette déclaration, en déclarant : "C'est tout ce que je peux révéler pour l'instant."

Jeudi, Olaf Scholz (SPD), chancelier fédéral allemand, a assisté à une réunion de l'entreprise à l'usine de Papenburg, accompagné de représentants du gouvernement de l'État de Basse-Saxe. Scholz était censé s'adresser aux médias à l'issue de la réunion. Les rumeurs circulaient selon lesquelles une conclusion sur le plan de sauvetage n'avait pas encore été atteinte.

Le syndicat IG Metall a salué la participation des gouvernements fédéral et de l'État, en la qualifiant de "politique industrielle louable qui protège des segments cruciaux du secteur naval allemand". Selon le syndicat, Berlin et Hanovre offrent à l'arsenal et à ses travailleurs une excellente occasion de se renouveler, une occasion qui doit maintenant être saisie.

Dieter Janecek (Les Verts), coordinateur maritime du gouvernement fédéral, a appelé à la prudence dans la discussion d'un plan de sauvetage final. "Pour l'instant, tout ce que nous pouvons dire, c'est que des progrès sont réalisés", a-t-il déclaré au 'Rheinische Post' de Düsseldorf. "Il reste encore des questions en suspens, telles que l'examen de l'étude de faisabilité, les problèmes de financement complexes et l'approbation du comité du budget du Bundestag et de la Commission européenne, pour n'en nommer que quelques-uns."

Actuellement, Meyer Werft emploie environ 3 300 personnes, avec de nombreux emplois supplémentaires dépendant de l'entreprise via ses fournisseurs. L'arsenal est confronté à une crise grave, en partie en raison de la forte augmentation des prix de l'énergie et des matières premières ces dernières années. L'arsenal reçoit généralement la majeure partie du prix d'achat à la livraison.

Je ne vais pas révéler de détails spécifiques sur la chronologie ou les résultats des négociations du plan de sauvetage à ce stade. Les récents rapports faisant état d'une part potentielle de l'État de 80-90 % et de garanties de prêt restent non confirmés par aucune source officielle du gouvernement.

Lire aussi: