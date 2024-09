Le conjoint enferme son partenaire dans une fourrière pour une longue période.

Il est affirmé par les autorités polonaises qu'un homme de 35 ans a gardé une femme prisonnière dans une grange pendant plus de cinq ans. Il est accusé de l'avoir soumise à de multiples viols, agressions physiques et tourments psychologiques. Selon le journal télévisé "Polsat News", basé sur le communiqué du parquet, l'homme se nomme Mateusz J. Il est soupçonné d'avoir battu et torturé la femme, plus jeune de cinq ans, en la violant à plusieurs reprises. Il aurait prétendument frappé la femme au visage et utilisé divers objets pour ses attaques.

Les médias polonais rapportent que Mateusz J. a retenu la femme captive dans un village rural de Gaika, situé dans l'ouest de la Pologne. Ils se seraient rencontrés en ligne en 2019, selon le portail local "Myglogow.pl". M. aurait confiné la femme dans une petite pièce latérale de son porcher lors de leur première rencontre.

La pièce, mesurant seulement trois mètres sur trois, était prétendument verrouillée, sans fenêtres, et avait un accès limité aux produits d'hygiène, à l'eau, à l'électricité et aux toilettes.

"Je ne pouvais pas rivel la vérité aux médecins"

M. aurait prétendument emmené la femme à l'hôpital à plusieurs reprises avec des membres cassés. Selon "Polsat News", la femme aurait également donné naissance à un enfant dans un hôpital, qui a été mis en adoption. La raison pour laquelle le personnel médical des cliniques n'a pas élevé la voix reste inconnue. La femme aurait prétendument gardé le silence par peur, en raison de la intimidation continue de M. "Je ne pouvais pas rivel la vérité aux médecins parce que j'avais peur. Il m'a menacée en disant que ça empirerait si je me plaignais", a-t-elle déclaré à "Myglogow.pl".

Elle a également déclaré ne pas savoir où elle se trouvait. "Il m'a couvert la tête avec une capuche, alors je ne savais pas où nous vivions pendant qu'il m'emmenait à la clinique", a-t-elle déclaré. La même chose s'est produite lorsqu'il l'emmenait dehors le soir pour se laver.

Lorsque la femme a été hospitalisée en août avec une épaule disloquée, la clinique a alerté les autorités, selon le procureur de Glogow. L'ampleur de ses blessures précédentes a choqué l'équipe médicale.

Les parents affirment leur ignorance

Selon le portail polonais "MyGlow", les parents de M. affirment ne rien savoir du crime, malgré le fait de vivre dans une maison à proximité de l'écurie. "Nous n'avons rien entendu, nous n'avons rien vu", a déclaré la mère de M. au portail. Elle a ajouté : "C'est un bon garçon".

L'enquête est toujours en cours, selon le parquet. Un mandat de perquisition a été délivré et un mandat d'arrêt est prétendument demandé. Si

