Le conjoint d'un détenu de Californie obtient une indemnisation de 5,6 millions de dollars suite à un procès pour fouille corporelle humiliante.

Traduction française :

Suite à un voyage de quatre heures pour rendre visite à son époux à la prison de Tehachapi le 6 septembre 2019, Christina Cardenas a été soumise à une série d'épreuves humiliantes par les autorités pénitentiaires. Cela incluait une fouille au corps, des tests de dépistage de drogue et de grossesse, ainsi que des examens médicaux à l'hôpital, suivis d'une autre fouille au corps par un médecin homme qui a inapproprié violé son intimité, selon une plainte en justice.

Cardenas a décidé de porter plainte contre ce traitement, dans le but d'empêcher d'autres personnes de subir des violations similaires.

Le montant de l'indemnisation s'élève à 5,6 millions de dollars, dont 3,6 millions seront payés par le département de la Correction et de la Réhabilitation de Californie, et le solde sera couvert par d'autres défendeurs tels que deux gardiens de prison, un médecin et l'hôpital Adventist Health Tehachapi Valley.

Les autorités de la prison, sur la base d'un mandat, ont effectué les fouilles, affirmant qu'une fouille au corps était autorisée uniquement si une radiographie découvrait tout objet illégal à l'intérieur du corps de Cardenas. Cependant, ni la radiographie ni la scanner n'ont trouvé de telles preuves.

Au cours de ce processus, Cardenas a été menottée et soumise à un défilé dégradant à travers l'établissement, sans avoir accès à de l'eau ni aux toilettes pendant la plupart du temps. Elle a également été facturée pour les services de l'hôpital, recevant des factures totalisant plus de 5 000 dollars. Malgré l'absence de tout objet illégal dans ses affaires ou son corps, sa visite avec son mari lui a été refusée.

L'un des gardiens lui a demandé : "À quoi bon venir, Christina ? Tu n'es pas obligée de venir. C'est un choix," sous-entendant que son droit de rendre visite à son mari incarcéré était inutile.

L'avocate de Cardenas, Gloria Allred, a considéré cette déclaration du gardien comme une tentative d'intimider et de sous-estimer le droit de Cardenas de rendre visite à son mari.

Lors d'une visite précédente pour épouser son mari, Cardenas a également subi une fouille au corps et a rencontré des difficultés supplémentaires lors de ses visites en prison. Bien qu'elle n'ait pas été confrontée aux mêmes difficultés que le 6 septembre 2019, ces défis ont persisté. Son mari reste en détention.

L'indemnisation oblige le département de la Correction et de la Réhabilitation de Californie à diffuser un mémorandum de politique à ses employés, visant à protéger les droits des visiteurs soumis à des fouilles au corps. Cela inclut l'explication du mandat de perquisition au visiteur, la fourniture d'une copie du mandat, la clarification de la portée du mandat et le respect de ses limites.

