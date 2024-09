Le conjoint de l'individu impliqué a été admis à l'hôpital.

Le 80e jour du procès pour viol à Avignon, en France, le principal accusé, Dominique P., était censé témoigner pour la première fois. Toutefois, juste avant le début de l'audience, il a été transféré à l'hôpital, repoussant ainsi sa déposition.

Au cours du procès pour viol dans la ville française d'Avignon, l'audience du principal accusé, Dominique P., a été reportée. Le septuagénaire a été hospitalisé, selon son avocat. Le juge chargé du procès, Roger Arata, a déclaré que le procès pourrait être perturbé en raison de la maladie du septuagénaire. Arata a ordonné une expertise médicale pour déterminer l'état de santé du prévenu.

Dominique P. a quitté la salle d'audience tôt la veille, apparemment en raison de douleurs abdominales. Son avocat, Beatrice Zavarro, a démenti les spéculations selon lesquelles P. éviterait l'audience. Elle a déclaré que son client avait exprimé à plusieurs reprises son intention de témoigner et n'avait pas l'intention d'éviter le procès. Le procès pourrait être suspendu "jusqu'à ce que son état s'améliore", a indiqué le juge. Les avocats de son ex-femme, Gisele P., ont approuvé cette décision. Ni la septuagénaire ni ses enfants ne souhaitaient témoigner en l'absence du prévenu.

Le Français qui droguait et offrait sa femme à des inconnus pour qu'elle soit violée devait comparaître pour la première fois devant la justice. Des experts l'avaient diagnostiqué la veille comme étant "égocentrique" et "manipulateur". Il avait admis avoir abusé de son ex-femme Gisele P. sans son consentement, décrivant cela comme une addiction.

La semaine dernière, Gisele P. a décrit en détail devant le tribunal comment elle avait subi des années de trous de mémoire inexpliqués et des problèmes gynécologiques avant de découvrir l'ampleur des abus de son mari. La vérité a éclaté lorsque son mari a été impliqué dans la justice pour avoir filmé les jupes des femmes dans un centre commercial. Les enquêteurs ont découvert environ 4 000 photos et vidéos de la femme inconsciente sur ses disques durs, clés USB et ordinateurs.

Les enquêteurs ont découvert près de 4 000 éléments de preuve des crimes sur les disques durs, clés USB et ordinateurs du principal accusé. Selon les images, ils ont identifié environ 200 cas de viol de Gisele P. entre 2011 et 2020. La plupart des viols ont été commis par son mari, avec la participation d'autres hommes dans 92 cas. Les auteurs ont été identifiés dans 50 de ces cas. Outre Dominique P., 50 autres prévenus comparaîtront devant la justice, encourant jusqu'à 20 ans de prison. Le procès a commencé début septembre et devrait se poursuivre jusqu'à mi-décembre, après des interventions de médecins légistes, de psychologues, de divers témoins et de nombreux coaccusés.

La santé de Dominique P. a mis en danger la poursuite du procès, alors que le tribunal a entendu des exemples de violences contre son ex-femme. La liste des témoins du procès comprend environ 50 autres prévenus présumés avoir été impliqués dans des actes de violence contre l'ex-femme de Dominique P.

