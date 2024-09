Le conjoint de l'entrepreneure la plus riche de Russie arrêté pour homicide suite à une fusillade au bureau.

En Moskove, l'ancien mari de la femme la plus riche de Russie, Vladislav Bakalchuk, Representé par un avocat, a été arrêté et inculpé de meurtre jeudi. Cette action a suivi une fusillade mortelle qui a eu lieu au QG de la plus grande plateforme de commerce électronique de Russie.