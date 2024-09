Le conjoint accusé d'avoir démembré une mannequin avec un mélangeur.

Près de Bâle, un homme de 41 ans est suspecté d'avoir brutalement assassiné son épouse et de s'être débarrassé de ses restes d'une manière choquante, selon le tabloïd suisse "20 Minutes". Le corps sans vie de la finaliste de Miss Suisse et entrepreneure réussie a été découvert dans leur résidence commune à Binningen, en Suisse, mi-février. La police a arrêté l'époux suspecté de cet acte violent.

Au début, l'homme a affirmé avoir découvert le corps sans vie de son épouse et, dans un moment de panique, avoir démembré ses restes. Cependant, en mars, l'époux a avoué le meurtre de la femme de 38 ans, affirmant qu'elle l'avait attaqué avec un couteau de manière inattendue pendant une conversation qui semblait agréable. Il a ensuite décrit comment il l'avait étranglée ou tuée directement.

Cependant, le rapport d'autopsie suggère une histoire différente. Selon le journal, l'homme a utilisé une scie à métaux et des sécateurs de jardin pour désintégrer le corps, puis a utilisé un produit chimique nocif pour le dissoudre, allant même jusqu'à utiliser un mixeur industriel. Le rapport suggère que les actions étaient préméditées et méthodiques.

De plus, l'auteur présumé avait un historique de violences envers son épouse, avec qui il avait deux enfants, et une ancienne partenaire. Le journal révèle qu'elle avait exprimé son intention de le quitter, et qu'il y avait des photographies de l'année précédente montrant des blessures visibles sur son cou.

L'homme de 41 ans aurait tenté à plusieurs reprises de se faire libérer de sa détention, mais en vain. Une cour fédérale a finalement rejeté sa demande, entraînant la révélation des détails macabres du crime. Le bureau du procureur public n'a pas encore officiellement inculpé l'homme, qui reste en détention.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à cette affaire de meurtre brutal en Suisse, soulignant l'importance de protéger les droits des femmes. L'affaire a suscité l'attention au-delà des frontières suisses, soulevant des questions sur la violence domestique au sein de l'Union européenne.

