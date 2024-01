Le Congrès est confronté à une crise à l'intérieur et à l'extérieur du pays, alors que 2024 aggrave les divisions partisanes.

La course à la Maison Blanche est sur le point de jouer un rôle majeur en influençant ce qui se fait - et ce qui ne se fait pas - au Capitole, et l'équilibre des pouvoirs au sein du Congrès est en jeu avec des élections importantes au Sénat et à la Chambre des représentants.

Les questions les plus urgentes sont la fermeture du gouvernement en janvier et février, ainsi que la recherche d'un accord sur la sécurité des frontières et l'aide à l'Ukraine et à Israël. Toutefois, il est loin d'être évident que les législateurs seront en mesure de parvenir à un consensus sur la sécurité des frontières et l'aide à l'étranger, ainsi que sur une législation permettant d'éviter la fermeture du gouvernement.

Alors que les élections de 2024 dominent de plus en plus le paysage politique, le consensus pourrait devenir encore plus difficile à atteindre, car les différends partisans risquent de devenir plus difficiles à surmonter au Capitole.

Négociations en cours sur la sécurité des frontières

Les négociateurs du Sénat cherchent à conclure un accord sur la sécurité des frontières qui pourrait être lié à l'aide à l'Ukraine et à Israël, entre autres priorités, alors que les Républicains insistent pour qu'un programme d'aide soit associé à des changements majeurs dans la politique de sécurité des frontières.

La Chambre des représentants et le Sénat ne reviendront pas voter avant la semaine prochaine, mais les discussions sur la sécurité des frontières se sont poursuivies pendant les vacances. Les sénateurs impliqués dans les discussions se sont entretenus depuis l'ajournement de la Chambre des représentants, et les législateurs et le personnel se sont réunis à distance, selon un collaborateur du Sénat au fait des négociations.

Il est extrêmement difficile de trouver un accord, notamment parce que la sécurité des frontières et l'immigration figurent depuis longtemps parmi les questions politiques les plus controversées au Capitole.

Tenter de conclure un accord alors que la course à la présidence s'accélère ajoute au défi, d'autant plus que la rhétorique dure sur l'immigration et la frontière a longtemps été un trait marquant de la campagne de l'ancien président Donald Trump.

En décembre, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et le chef de la minorité, Mitch McConnell, ont déclaré dans un communiqué commun que les négociateurs faisaient des "progrès encourageants", mais qu'il restait des "questions difficiles".

"Nous espérons que les efforts des négociateurs permettront au Sénat de prendre rapidement des mesures sur le supplément pour la sécurité nationale au début de la nouvelle année", ont-ils déclaré.

Si les négociateurs du Sénat parviennent à un accord susceptible d'être adopté par la chambre, le paquet relatif à la sécurité des frontières et à l'aide à l'étranger pourrait encore faire l'objet d'une bataille difficile à la Chambre des représentants, contrôlée par le GOP, où un grand nombre de républicains s'opposent à toute nouvelle aide à l'Ukraine.

Lutte pour le financement du gouvernement

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, devra faire face à une marge de vote extrêmement étroite et à ce qui pourrait être son test de leadership le plus difficile à ce jour, lorsque les législateurs retourneront à Washington et seront confrontés à une lutte pour le financement du gouvernement.

Fait rarissime, le Congrès sera confronté non pas à une, mais à deux échéances de fermeture du gouvernement au début de la nouvelle année, le 19 janvier et le 2 février.

À la mi-novembre, le Congrès a adopté une loi d'urgence qui prolonge le financement du gouvernement jusqu'au 19 janvier pour des priorités telles que la construction militaire, les affaires des anciens combattants, les transports, le logement et le département de l'énergie. Le reste du gouvernement sera financé jusqu'au 2 février.

L'objectif était de donner aux législateurs plus de temps pour tenter d'adopter des projets de loi de finances pour l'ensemble de l'année, mais il reste désormais très peu de temps avant les échéances qui approchent à grands pas.

En l'absence d'un accord plus large, le Congrès sera contraint d'adopter à nouveau un projet de loi de transition, mais d'éminents législateurs mettent déjà en garde contre la possibilité d'un projet de loi de transition, connu sous le nom de résolution permanente (CR), qui durerait une année entière.

"Une résolution permanente est tout simplement inacceptable pendant un an. C'est dévastateur, en particulier pour la défense, et nous avons toutes ces guerres en cours. Nous devons donc parvenir à un accord sur la ligne principale et nous efforcer d'obtenir un résultat dès que possible", a déclaré M. McConnell en décembre.

Après l'élection de M. Johnson, un certain nombre de conservateurs ont indiqué qu'ils lui laisseraient le temps de trouver ses marques à ce poste, après l'éviction de l'ancien président Kevin McCarthy à la suite d'une révolte des conservateurs. Toutefois, des fissures ont déjà commencé à apparaître et il n'est pas certain que le nouveau président bénéficie d'une période de grâce plus longue.

M. Johnson devra également gérer sa courte majorité dans le cadre de l'enquête du GOP sur la destitution du président Joe Biden, qui sera examinée à la loupe dans les semaines à venir.

En décembre, les républicains de la Chambre des représentants ont voté en faveur de l'ouverture d'une procédure de destitution à l'encontre de M. Biden, alors que leur enquête atteint un stade critique et que la pression de la droite se fait de plus en plus forte.

Lors d'un vote à 221 voix contre 212, tous les membres du parti républicain ont soutenu la résolution visant à officialiser l'enquête. Toutefois, l'enquête n'a pas réussi à mettre au jour des actes répréhensibles de la part du président, ce qui pourrait constituer un handicap politique pour les membres républicains modérés dans les circonscriptions où la concurrence est rude.

Les dirigeants du GOP ont tenu à préciser que l'officialisation de l'enquête ne signifiait pas que la destitution du président était inévitable, même si la pression au sein du parti et de la base républicaine s'accroît.

"Nous n'allons pas préjuger de l'issue de cette affaire, car nous ne pouvons pas le faire", a déclaré M. Johnson à la presse en décembre. "Il ne s'agit pas d'un calcul politique. Nous suivons la loi et nous sommes l'équipe de l'État de droit, et je vais m'y tenir.

Morgan Rimmer, Kristin Wilson et Annie Grayer de CNN ont contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com