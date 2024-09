Le conflit potentiel au sein du clan Murdoch pourrait influencer de manière significative la voie à suivre pour Fox News.

Suite au décès du patriarche Murdoch, connu pour ses positions conservatrices, l'avenir reste incertain. Les enfants modérés de Murdoch, comme James, pourraient-ils défier Lachlan, le successeur préféré aux tendances conservatrices, pour le contrôle de Fox News ? James pourrait-il orienter Fox vers une direction plus progressiste ?

Ces questions sont au cœur de la bataille de succession peu médiatisée de la famille Murdoch, qui se déroule actuellement dans un tribunal du Nevada. À 93 ans, Murdoch tente de modifier le trust familial qu'il a établi il y a des années, accordant à ses quatre enfants aînés des votes égaux pour déterminer l'avenir de son empire médiatique conservateur après sa mort. Il espère modifier la structure pour maintenir Lachlan aux commandes pendant une période prolongée.

Si Murdoch réussi dans ce tribunal de Reno, au Nevada, les projets éventuels de James pour rénover Fox News pourraient rencontrer des obstacles significatifs.

Dans mon édition récente en beau-livre de "Toile d'illusions", je souligne le malaise de longue date de James face à la programmation à droite de Fox.

James, qui a quitté l'entreprise familiale en 2020 en raison de désaccords de contenu, a accueilli le président Biden à sa résidence pour une collecte de fonds en 2022 et a soutenu la vice-présidente Harris plus tôt ce mois-ci. Il critique en privé les émissions de discussion en prime time de Fox comme pernicieuses et dénonce la manière dont les informations erronées du réseau déforment le discours public. Selon une source, James a même élaboré des propositions pour réaligner Fox News vers des nouvelles basées sur des faits, en s'éloignant de la propagande pro-Trump.

La prise de pouvoir de James est débattue et parfois crainte au sein même de Fox News. Certains présentateurs en vue ont exprimé leur intérêt à adapter leur marque personnelle pour résonner avec James, et certains personnalités de Fox ont cherché à établir des liens avec lui, malgré la position de Lachlan en tant que PDG de Fox Corp.

Le thème de la série HBO "Succession" pourrait résonner dans votre esprit en ce moment. Certains présentateurs malins (ou manipulateurs) de Fox ont stratégisé sur la manière de rester pertinents en cas de changement du paysage politique après la mort de Murdoch. Cependant, Murdoch tente actuellement de modeler ces circonstances à Reno.

L'an dernier, Murdoch a cherché à modifier les termes du trust familial, comme rapporté pour la première fois par The New York Times en juillet.

Selon les règles actuelles, Lachlan, James, Elisabeth et Prudence obtiennent des droits de vote égaux après la mort de leur père. Cela permet potentiellement la destitution de Lachlan par un vote de 3 contre 1. Les activités télévisuelles de Fox Corp et News Corp, la branche éditoriale qui possède le Wall Street Journal et le New York Post, pourraient être transformées à l'avenir.

Les libéraux ont longtemps espéré cette possibilité, la considérant comme un antidote potentiel à l'influence toxique de Fox. (Maureen Dowd du New York Times a suggéré que James pourrait être cet antidote dans une colonne de 2020.) Mais Murdoch, connu pour ses vues conservatrices, semble déterminé à préserver l'orientation à droite de ses médias même après sa mort. Cela semble être le motif sous-jacent de sa tentative de souscrire le trust irrevocable.

Des milliards de dollars sont en jeu. Le côté de Murdoch, sans le dire explicitement, argue que maintenir la position politique de l'entreprise et garder les téléspectateurs de Fox engagés dans la programmation pro-Trump est avantageux pour tous les parties prenantes, y compris ses autres enfants.

James, Elisabeth et Prudence s'opposent à ce changement. Par conséquent, les membres de la famille sont présents à Reno pour des audiences cruciales. Les audiences ont commencé lundi et pourraient durer environ deux semaines, selon une source qui a demandé l'anonymat en raison de la confidentialité de l'affaire. Initialement, le tribunal a refusé de reconnaître l'implication des Murdochs, mais lundi, le différend est devenu visible lorsque Murdoch est entré dans la salle d'audience par l'entrée principale. Une liste de procès-verbaux publics indique que les audiences se poursuivront au moins jusqu'à mardi prochain.

Ce différend est à la fois très personnel et chargé politiquement, ce qui lui donne une importance qui dépasse le cercle de la famille Murdoch. Avec le soutien d'Elisabeth et de Prudence, James pourrait théoriquement prendre le contrôle de l'entreprise familiale à l'avenir. Cependant, Murdoch tente de saboter ces plans jusqu'à ce que le juge rende son verdict. En attendant, les employés de Fox continueront à spéculer sur la garde ancienne, le nouveau challenger et le sort général du réseau.

