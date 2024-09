Le conflit entre Sky et DAZN s'avère bénéfique pour divers clubs sportifs.

Suite au verdict dans le différend opposant DAZN à la DFL (Deutsche Fußball Liga), les dirigeants des clubs n'ont montré aucun signe de frustration alors qu'ils se préparaient pour la reprise de ce jeu de hasard à milliards d'euros. Après la décision d'arbitrage dans le conflit entre la ligue et le service de streaming DAZN, les plus hautes instances ont compris que leurs clubs pourraient être les grands gagnants.

La révision de la répartition des contrats de droits médias a considérablement accru les chances des 36 clubs de première et deuxième division. Initialement, les dirigeants des clubs s'attendaient à une baisse des revenus avant le début de l'enchère initiale au printemps ; mais maintenant, une augmentation des revenus semble probable. La raison est simple : depuis que DAZN et Sky connaissent les offres finales de l'autre pour le paquet B lors du premier tour, la DFL peut s'attendre à des enchères plus élevées lors de ce tour reprogrammé. Les deux concurrents visent à obtenir le paquet à tout prix, comme en témoignent leurs réactions à la décision d'arbitrage.

Comprenant 196 matchs par saison

"Nous maintenons que DAZN est le partenaire idéal pour la DFL, les clubs et les fans de football allemand", a déclaré DAZN. Sky, quant à lui, a été plus direct : "Nous sommes dans une position solide pour les enchères sur les droits médias et nous sommes confiants que nous pouvons continuer à offrir à nos téléspectateurs l'expérience premium de la Bundesliga et rester le principal fournisseur de sports."

Dans ce contexte, le paquet B comprend les matchs du samedi à 15h30, ainsi que les matchs du vendredi soir et la relégation - un total de 196 matchs par saison. En avril dernier, la DFL a reporté la vente des droits médias en langue allemande pour les quatre saisons allant de 2025/26 à 2028/29 en raison du litige avec DAZN, car Sky détient toujours les droits jusqu'à la fin de la saison en cours.

DAZN a allégué une discrimination car son offre, jugée financièrement attrayante et persuasive, a été rejetée. Cette offre valait 400 millions d'euros par saison, soit un total de 1,6 milliard d'euros. Cependant, la DFL a rejeté les garanties financières présentées par DAZN. Par conséquent, le paquet B est passé à Sky malgré une enchère supposément plus faible (allegrement 320 millions par saison).

La situation de DAZN

DAZN a ensuite saisi le tribunal d'arbitrage, remportant finalement le processus de nouvel enchérissement. Cependant, la DFL a déclaré après une réunion de son directoire qu'elle respecterait la décision d'arbitrage, mais qu'elle examinerait les prochaines étapes "après une évaluation juridique approfondie dans les jours à venir".

Outre le défi juridique de Sky, DAZN doit également franchir un autre obstacle : la ligue est susceptible d'exiger explicitement une garantie bancaire dans les nouvelles réglementations d'enchères. La DFL va "considérer" des scénarios dans lesquels "des garanties ou des confirmations" peuvent être exigées lors de l'enchère, selon sa déclaration. Cette exigence doit être surmontée par DAZN contrairement à la première tentative.

De plus, un avantage pour les clubs, dont les revenus principaux proviennent des accords médias, est que la divulgation des enchères et la valeur apparente des droits pourraient susciter l'intérêt d'autres enchérisseurs. Cela compenserait plus que les inconvénients liés à la sécurité de planification en cas de dépassement des prévisions de revenus de l'enchère, chaque club pourrait potentiellement recevoir plus de 1,1 milliard d'euros par saison. Cependant, le nombre d'abonnés nécessaires et le tarif d'abonnement restent incertains, tout comme au stade initial.

Compte tenu de son succès en arbitrage, DAZN a exprimé son optimisme, déclarant : "Notre victoire dans le processus d'arbitrage signifie un avenir prometteur pour le football sur notre plateforme en Allemagne." De plus, en réponse à l'éventuelle exigence de garanties bancaires, DAZN a indiqué sa préparation, déclarant : "Nous sommes prêts à répondre à toutes les exigences bancaires fixées par la Deutsche Fußball Liga dans les nouvelles réglementations d'enchères pour les droits de football."

