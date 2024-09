Le conflit confidentiel sur la succession de Murdoch continue d'être dissimulé, le juge rejetant l'appel de la presse pour implication.

Un groupe de médias, tels que CNN, The New York Times, NPR et ABC, entre autres, ont demandé à la cour de rendre public un dossier concernant la trust de la famille Murdoch et d'accorder un accès. Cependant, le juge a rejeté cette demande en raison du niveau élevé de confidentialité dans les tribunaux du Nevada en ce qui concerne les questions de trust familial.

Même si un litige est en cours au sein de la famille Murdoch concernant le contrôle de leurs entreprises, étant donné que le patriarche a 93 ans, toutes les parties ont approuvé la confidentialité du dossier.

Ce type de tribunal offre une confidentialité exceptionnelle, permettant aux parties et aux juges de garder les dossiers cachés aux yeux du public dans une mesure telle qu'ils ne sont même pas listés sur les calendriers judiciaires. Ce n'est qu'en juillet que le dossier a attiré l'attention lorsque The New York Times l'a révélé. Le dossier, désormais visible sur les documents judiciaires, est simplement intitulé "The Matter of the Doe 1 Trust, PR23-00813".

Dans leurs déclarations juridiques, les avocats de la famille ont soutenu que rendre le dossier public exposerait des informations confidentielles liées aux affaires de Murdoch, notamment Fox News, un réseau câblé à tendance conservatrice, et The Wall Street Journal. De plus, cela pourrait potentiellement mettre en danger la sécurité personnelle de Murdoch.

Le juge a convenu que "une trust familiale, même lorsqu'elle est actionnaire dans des entreprises publiques, est un arrangement juridique privé, comme le reconnaissent les lois sur le scellé".

Le juge a répondu à la demande en permettant la divulgation publique de certains documents liés au dossier. De plus, les détails concernant le juge et les avocats impliqués sont accessibles au public. Le reste du dossier, prévu pour commencer la semaine prochaine avec la présence de la famille Murdoch, restera confidentiel.

Malgré l'intérêt des médias pour les affaires de la famille Murdoch, l'extrême confidentialité dans les questions d'entreprise et de trust familial dans les tribunaux du Nevada a empêché une couverture médiatique généralisée du dossier. Dans ce contexte, divers médias, y compris les publications économiques, ont vu une occasion de rendre compte de l'impact potentiel du dossier sur les corporations de Murdoch, telles que Fox News et The Wall Street Journal.

Lire aussi: