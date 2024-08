- Le conflit climatique entre les deux pays contredit les finances publiques et nécessite une réévaluation

Selon le Ministre-Président du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Wüst (CDU), le gouvernement fédéral doit réformer en profondeur le système actuel d'allocation pour les citoyens. "Nous devons apporter des changements significatifs, et si la coalition gouvernementale ne peut pas le faire, un nouveau gouvernement devrait", a déclaré Wüst lors d'une conversation avec RTL West. Cependant, il y aura toujours une forme d'aide sociale, a rassuré Wüst, "mais appeler cela allocation pour les citoyens était une erreur dès le départ, et je pense que les ajouts supplémentaires n'étaient pas justes non plus".

Le titre "allocation pour les citoyens" en soi encourage trop de bénéficiaires, argue Wüst. Il donne l'impression d'un revenu inconditionnel, qui doit être corrigé rapidement, "sinon nous commencerons à remettre en question le principe fondamental qui alimente notre prospérité, à savoir que les efforts doivent être récompensés".

L'allocation pour les citoyens actuelle favorise une relation déséquilibrée entre le citoyen et l'État, selon Wüst. "Nous devons montrer de la solidarité envers ceux qui ne peuvent pas, mais tout le monde doit aussi contribuer", a-t-il déclaré. "C'est aussi une forme de solidarité envers ceux qui travaillent dur tous les jours, qui paient des cotisations de sécurité sociale et des impôts avec un petit revenu".

Controverses sur la Réduction de l'Allocation pour les Citoyens

Il y a des dissensions au sein du gouvernement de la coalition du feu de signalisation concernant l'allocation pour les citoyens également. Récemment, le SPD et les Verts ont rejeté une proposition du FDP pour réduire l'allocation pour les citoyens. Selon la loi en vigueur, une réduction de l'aide sociale n'est pas possible, a expliqué le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales. Le chef du groupe parlementaire du FDP, Christian Dürr, a déclaré via le journal Bild que l'allocation pour les citoyens était actuellement surévaluée de 14 à 20 euros par mois.

Au début de 2024, l'allocation pour les citoyens a connu une augmentation de 12 % en tout. Depuis, les personnes seules reçoivent 563 euros par mois, soit 61 euros de plus que l'année précédente. L'an dernier, l'Allemagne a dépensé environ 42,6 milliards d'euros pour l'allocation pour les citoyens, contre 36,6 milliards l'année précédente.

