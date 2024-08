Le confident du ministre russe Popov se retrouve en détention en Russie.

En sa qualité de spécialiste de la protection contre les catastrophes sous la ministre de la Défense Shoigu, Pavel Popov est devenu deputy ministre de la Défense. Cependant, après le limogeage de Shoigu, Popov a également perdu son poste. Des enquêtes ont maintenant été ouvertes contre lui pour des allégations de malversations.

Selon le Comité d'enquête russe, Popov est accusé d'avoir détourné des fonds entre 2021 et 2024, alors qu'il était responsable de la construction du parc militaire des Patriots, près de Moscou. Il est soupçonné d'avoir forcé des entreprises liées au parc à effectuer des travaux sur sa propriété personnelle sans paiement.

Suite à ces accusations, Popov a été arrêté et un dossier criminel a été ouvert. Selon les agences de presse TASS et Interfax, le Comité d'enquête russe affirme que Popov et sa famille possèdent des propriétés d'une valeur supérieure à 500 millions de roubles (environ 4,9 millions d'euros) dans des zones prisées de Moscou, de la région de Moscou et de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Trois semaines plus tôt, deux autres responsables du parc, le général Vladimir Shesterov et le directeur Vyacheslav Akhmedov, avaient été arrêtés pour fraude.

Les arrestations d'officiers militaires à Moscou ont été une tendance constante ces neuf derniers mois. La première vague d'arrestations de représentants du ministère de la Défense et de l'armée russe a commencé en avril, juste avant le limogeage surprise de Shoigu et son remplacement par le économiste Andrei Belousov.

Popov était connu pour être proche de Shoigu, ayant travaillé sous ses ordres dans la protection contre les catastrophes dans les années 1990 et 2000 avant de rejoindre le ministère de la Défense en 2013, où il a été promu.

Le Comité d'enquête russe examine actuellement les allégations contre Popov lorsqu'il était responsable de la construction de The Commission, notamment du parc militaire des Patriots.

