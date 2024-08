- Le "Confidence en la victoire" de Cologne est de retour

Après leur victoire dans leur premier match de championnat de la saison et leur qualification in extremis en coupe d'Allemagne, on ressent un sentiment de détente au sein de l'équipe de Bundesliga reléguée, le 1. FC Cologne. "Il est essentiel que nous portions ce état d'esprit victorieux avec nous. Nous n'avons jamais abandonné", a commenté l'entraîneur Gerhard Struber après que l'équipe de la ville cathédrale a réussi à passer troisième division SV Sandhausen 3:2 en prolongation. "C'était un objectif clair."

Struber, un Autrichien, n'avait pas encore remporté de victoire avec l'équipe de Cologne en deuxième division, après une défaite 1:2 contre Hamburger SV et un match nul 2:2 contre SV Elversberg. À Sandhausen, son équipe a dominé pendant une longue période, mais les locaux ont relevé leur niveau de jeu après la soixantième minute, marquant en premier et égalisant dans la sixième minute du temps additionnel. Cependant, Mathias Olesen a scellé la victoire en prolongation.

"Cette victoire est cruciale pour nous", a affirmé le capitaine Timo Hübers. "Elle renforce notre vision de la façon dont nous voulons jouer cette saison", a ajouté le défenseur.

"Nous pouvons voir que nous manquons encore de certaines expériences précieuses. Mais des matchs comme celui-ci, avec un tel défi mental, sont extrêmement bénéfiques pour nous", a déclaré Struber, qui est optimiste pour une autre percée samedi contre Eintracht Braunschweig.

