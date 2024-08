- Le conducteur s'est écrasé contre un arbre et a été grièvement blessé.

Un homme de 72 ans a quitté la route dans le district de Vogtland, près de Rosenbach, et a subi des blessures graves. L'homme se déplaçait jeudi soir sur la route fédérale B282 de Syrau vers Mehltheuer, comme l'a rapporté la police.

Juste avant l'entrée de Mehltheuer, il a quitté la route pour des raisons inconnues et a heurté un arbre. L'homme de 72 ans a subi des blessures graves et a dû être secouru par les pompiers et transporté à l'hôpital. Des enquêtes supplémentaires sur les causes de l'accident ont été ouvertes.

