- Le conducteur meurt après l'accident.

Une femme de 87 ans est décédée suite à un accident de la circulation à Ottobrunn (district de Munich). Mercredi, elle a heurté une voiture qui se trouvait devant la sienne avec son véhicule, selon les informations de la police. Sa voiture a ensuite quitté la route et percuté un panneau et un feu de signalisation, entre autres choses. La femme ne semblait avoir aucune blessure visible, mais elle a dû être ranimée en raison d'une maladie aiguë et est décédée plus tard à l'hôpital. Le conducteur de l'autre voiture, âgé de 53 ans, n'a pas été blessé. La cause de l'accident n'était pas claire au départ.

