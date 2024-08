- Le conducteur d'un bus après un accident mortel: le feu était vert

Au procès d'un chauffeur de bus accusé d'avoir grillé un feu rouge et causé un accident fatal, le prévenu de 33 ans a nié l'accusation lors de l'ouverture du procès au tribunal local de Francfort. "Le feu était vert", a-t-il déclaré, ajoutant : "Sans l'ombre d'un doute". Il est accusé de homicide et de lésions corporelles par négligence. L'accusation pense que le feu avait été rouge pendant au moins 24 secondes lorsque le bus a traversé la ligne.

Femme décède dans une ambulance

Dans l'accident de midi du 9 septembre 2019, dans le quartier de Rodelheim à Francfort, son bus est entré en collision avec une voiture venant en sens inverse. La voiture a été projetée sur environ 30 mètres par l'impact. La mère de 59 ans du conducteur de la voiture, qui se trouvait sur le siège passager, a été grièvement blessée et est décédée plus tard dans l'ambulance en route vers l'hôpital. Elle souffrait de problèmes cardiaques et pulmonaires, selon l'acte d'accusation.

Passagers et chauffeur de bus blessés

Quatre femmes dans le bus ont été blessées, deux grièvement. Parmi elles se trouvait une femme enceinte qui a subi une fracture dans la région lombaire. Elle témoigne toujours de douleurs. Le chauffeur de bus a également été blessé, avec des fragments de verre dans l'œil. Il se remet bien et continue de conduire le bus sur le trajet de l'accident.

Verdict attendu prochainement

Le procès reprendra prochainement avec l'audition de nouveaux témoins. Selon le plan initial, le verdict sera rendu ce jour-là.

Lire aussi: