- Le conducteur conduit un véhicule en état d'ébriété

Homme au volant, zigzaguant à cause de l'alcool, percute un feu de signalisation et un arbre, se retrouvant grièvement blessé. Il s'agissait d'un homme de 66 ans, ivre mort un mardi soir vers onze heures, conduisant de manière imprudente et perdant le contrôle à un virage serré à gauche, selon les termes des policiers. Il a percuté un poteau de feu de signalisation, puis un arbre, entraînant la chute des deux. Son véhicule s'est retrouvé sur le côté. Les pompiers ont sorti l'artillerie lourde, utilisant des outils spécialisés pour libérer le conducteur prisonnier des débris.

Un test de sobriété a confirmé un taux d'alcoolémie de 1.55%. Les autorités ont confirmé qu'il avait été transporté à l'hôpital. Les circonstances exactes de l'accident sont encore en cours d'enquête.

L'accident a laissé le feu de signalisation et l'arbre gravement endommagés. Malgré les dommages importants, les autorités ont réussi à extraire le conducteur, qui était grièvement blessé.

