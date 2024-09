- Le conducteur a été agressé par un passager utilisant du gaz lacrymogène.

Suite à un contrôle de billets, un voyageur a agressé un membre du personnel ferroviaire à Lüneburg avec du spray au poivre. Le conducteur et un jeune garçon de 7 ans, voyageant sur le Metronom, ont subi des blessures selon le communiqué de la police fédérale allemande. Les symptômes comprenaient une inflammation de la peau, une rougeur extrême des yeux et une toux persistante. Les autorités ont arrêté le suspect de 58 ans sur le quai. Les investigations en cours se concentrent sur des chefs d'accusation de coups et blessures graves.

Ce qui s'est passé : Les rapports indiquent que le passager n'avait pas de billet valide pour son vélo, ce qui a déclenché une dispute avec le conducteur. Lors de l'arrêt du train à Lüneburg, l'individu a tenté de descendre. Le conducteur est intervenu en attrapant le vélo, ce qui a якобы conduit le passager de Winsen (Luhe) à sortir un spray répulsif pour nuisibles de sa poche et à le pulvériser directement

