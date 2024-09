- Le conducteur a été agressé et menacé d'un couteau après la collision.

Suite à une collision entre un véhicule à moteur et un scooter électrique à Berlin-Schmargendorf, le conducteur du véhicule a été passablement molesté par le frère aîné de 13 ans et menacé avec un couteau. Les premières enquêtes indiquent que le 13 ans a imprudemment roulé sur la voie de circulation de la Helene-Jacobs-Straße un après-midi de dimanche, en ignorant les règles de circulation, selon le rapport de police. C'est là qu'il a heurté le véhicule d'un sexagénaire.

Selon la police, le 13 ans a subi des blessures à la tête et aux jambes et a été transporté à l'hôpital pour être soigné. Peu après l'incident, le frère de 17 ans du garçon a riposté en frappant le conducteur et en brandissant un couteau, ce qui a entraîné un hématome sous l'œil du sexagénaire. Ce dernier a décidé de ne pas recevoir de soins médicaux. Le 17 ans a été arrêté et remis à ses parents après vérification de son identité.

Le frère de 13 ans a ressenti le besoin de protéger son jeune frère après l'accident. Le jour de l'incident, les parents des enfants étaient très préoccupés par la gravité des actions du 17 ans.

