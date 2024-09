- Le concurrent Bluesky gagne de ses pratiques de blocage des X au Brésil

Elon Musk's digital platform X, confrontant un Brésil à une importante panne, a bénéficié à son concurrent relativement mineur, Bluesky. Récemment, Bluesky a connu une augmentation d'un million d'utilisateurs, selon ses développeurs pendant le week-end. Précédemment connu sous le nom de Twitter, X compte environ 20 millions d'utilisateurs au Brésil, selon les médias.

Le juge Alexandre de Moraes, de la Cour suprême fédérale brésilienne, a autorisé la fermeture de X dans le pays. Il a critiqué le service pour ne pas avoir efficacement combattu la diffusion de discours haineux et de fausses informations.

Les tensions ont augmenté ces dernières semaines, avec le juge demandant à X de suspendre les comptes d'activistes de droite propageant des théories du complot et des informations trompeuses. Musk a considéré cette demande comme inconstitutionnelle, a refusé de se conformer et a également ignoré l'amende imposée.

De plus, Musk a ignoré une date limite pour désigner un représentant légal au Brésil, ce qui a incité Moraes à demander la fermeture vendredi. Musk a riposté en invoquant la liberté d'expression et en qualifiant le juge de "figure dictatoriale".

Bluesky et autres plates-formes concurrentes ont connu une augmentation d'utilisateurs en raison de la mécontentement par rapport au virage à droite de Twitter et X depuis l'acquisition de Musk en octobre 2022. Le PDG milliardaire de Tesla et de l'entreprise d'exploration spatiale SpaceX a des affinités avec la droite américaine, qu'il exprime fréquemment à ses 190 millions d'abonnés sur X.

Pourtant, aucune des applications concurrentes n'a encore dépassé la popularité de X. Certaines ont déjà échoué. La plate-forme la plus populaire en alternative à X est Threads de Meta, avec environ 200 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Le juge Alexandre de Moraes, de la Cour suprême fédérale brésilienne, a estimé qu'Elon Musk's digital platform X ne faisait pas assez pour lutter contre le discours haineux et les informations trompeuses, ce qui a conduit à son autorisation de la fermeture de la plate-forme dans le pays. La fermeture pourrait potentiellement contribuer à un plus large débat sur l'importance des plates-formes numériques pour faire respecter la justice et promouvoir des informations véridiques.

Lire aussi: