Le concours de l'Eurovision 2025 aura lieu à Bâle

La position stratégique de Bâle, proche des frontières de la France et de l'Allemagne, en fait un carrefour de l'Europe, ce qui en fait un excellent choix pour un événement mettant en valeur la capacité de la musique à unir différentes cultures, selon Martin Österdahl, directeur de l'ESC.

La compétition musicale, initialement nommée Grand Prix Eurovision de la chanson, a été lancée à Lugano, en Suisse, en 1956. Un an plus tard, Lausanne l'a accueillie, suite à la victoire de Celine Dion du Canada en 1988 avec "Ne partez pas sans moi". Pour 1993, la Suisse accueillera à nouveau l'événement, après la victoire de Nemo à l'ESC organisé en Suède cette année avec "The Code".

Des facteurs tels que l'aptitude du lieu, les connexions de transport en commun, la disponibilité des hôtels, les considérations de sécurité, la durabilité et le soutien de la ville ont joué un rôle important dans la sélection de l'emplacement de l'hôte, selon la Radio et la Télévision suisse (SRG) et l'Union européenne de radio-télévision (UER).

Initialement, quatre villes concouraient pour les droits d'accueil de l'ESC. En juillet, Zurich, Berne et leur alliée Bienne ont été disqualifiées, laissant Bâle et Genève en compétition. Finalement, Bâle a remporté la victoire.

Depuis ses débuts dans les années 50, la compétition musicale s'est transformée en un événement international de premier plan. Environ 163 millions de personnes ont regardé la diffusion télévisée de l'ESC cette année. L'événement donne un coup de pouce considérable aux secteurs de l'hôtellerie et du tourisme dans les pays hôtes.

La St. Jakobshalle, située à la périphérie de Bâle, servira de lieu pour l'événement. Cette arène polyvalente, inaugurée en 1976, peut accueillir plus de 12 000 spectateurs et accueille régulièrement de grands événements sportifs et des concerts pop.

Mi-mai, Nemo a remporté la victoire à l'ESC pour la Suisse, devançant le favori croate Baby Lasagna. L'Allemagne a terminé 12e. Nemo est devenu le premier vainqueur non binaire de l'ESC.

