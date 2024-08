- Le concours de Hanovre Nord voit le HSV subir une défaite.

Hannover 96 a réussi à infliger à Hamburger SV sa première défaite de la saison en 2. Bundesliga, avec un score de 1-0 à l'Heinz von Heiden Arena. Environ 49 000 spectateurs ont assisté à la défaite en derby du Nord pour HSV. Jessic Ngankam, prêté par Francfort, a marqué un penalty en faveur de Hannover dans la 49e minute, tandis que le capitaine de HSV, Sebastian Schonlau, était expulsé en fin de match (90.+3).

Six jours après leur défaite en coupe contre Arminia Bielefeld, Hannover a pris temporairement la tête du classement de la 2. Bundesliga grâce à cette victoire.

Hannover a dominé le match

Le coach de Hannover, Stefan Leitl, a répliqué aux critiques récentes en alignant cinq nouveaux joueurs. L'équipe locale était dominatrice et plus dynamique dès le coup d'envoi. Un but de Jannik Rochelt a été annulé à cause d'une main du joueur de 1,5 million d'euros recruté à Elversberg, lors de la 35e minute.

HSV a aligné trois joueurs créatifs, Immanuel Pherai, Ludovit Reis et Adam Karabec, mais ils n'ont pas réussi à créer d'occasions. Les visiteurs ont déçu leurs 15 000 supporters et ont manqué de rythme à cause des absences sur blessure de Bakery Jatta et Jean-Luc Dompé.

Pourtant, HSV a eu plusieurs occasions. Davie Selke a failli marquer lors de son premier match (55e), tandis qu'Adam Karabec (63e) et Lukasz Poreba avec une reprise de volée (77e) ont raté l'égalisation.

Malgré la domination de Hannover, l'équipe a célébré son amour pour le football en dédiant sa victoire à ses supporters passionnés. Malgré les efforts de HSV pour renverser le match, leur manque de rythme à cause des blessures a handicapé leur jeu.

