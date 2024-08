- Le concours d'architecture pour une nouvelle synagogue commence

La reconstruction planifiée de la synagogue sur Fraenkelufer à Berlin-Kreuzberg fait un pas en avant. "Un concours architectural européen a été lancé pour le projet", a déclaré le commissaire à la construction Engelbert Lütke Daldrup à l'agence de presse allemande. Le concours vise à déterminer la forme architecturale et de conception spécifique du projet, qui comportera un centre communautaire et culturel ainsi qu'une garderie de 45 places. Il se déroulera jusqu'à la fin de l'année, et un jury devrait désigner le projet gagnant au cours de la deuxième moitié de janvier 2025.

La vieille synagogue de Fraenkelufer, qui pouvait accueillir jusqu'à 2 000 personnes et était l'une des plus grandes de Berlin, a été inaugurée en 1916 et largement détruite par les nazis lors des pogroms du 9 novembre 1938. Les ruines restantes ont été démolies dans les années 1950. L'initiative pour le nouveau bâtiment vient du chef de fraction SPD à la Chambre des députés, Raed Saleh.

Le processus, commencé en 2017/2018 et ayant connu des hauts et des bas, est accompagné et poursuivi par une association et un comité, dont les membres comprennent des représentants de la politique, des affaires et de la société. Le membre le plus en vue est Friede Springer, actionnaire majoritaire de la maison d'édition Axel Springer ("Bild", "Welt").

De nombreux obstacles ont déjà été franchis. En 2022, l'ancien patron de l'aéroport Lütke Daldrup a rejoint en tant que commissaire à la construction honoraire, et sous sa direction, des étapes importantes de planification et d'approbation ont été réussies. Récemment, il s'agissait d'un programme de besoins dans lequel les autorités compétentes ont confirmé la structure spatiale et son utilisation prévues. Le concours architectural est le prochain défi, a déclaré Lütke Daldrup. Il s'agit de combiner la fonctionnalité d'un centre communautaire et culturel moderne avec le souvenir de l'ancien bâtiment et son histoire.

Le terrain appartient à l'État de Berlin, et actuellement, une petite synagogue est utilisée par une communauté juive à proximité immédiate. Le nouveau centre juif doit offrir de l'espace pour la culture et l'éducation, les rencontres de quartier et intericulturelles, les fêtes, les événements - et pour une garderie. Le projet doit également envoyer un signal de diversité et de tolérance et contre l'antisémitisme.

Lütke Daldrup espère que la construction débutera en 2026. Les initiateurs ont toujours estimé les coûts à environ 20 à 25 millions d'euros, et selon Lütke Daldrup, ce cadre approximatif n'a pas changé. Jusqu'à 24 millions d'euros ont été prévus pour le projet dans divers paquets d'investissement de l'État de Berlin. Des dons seront également ajoutés.

Lütke Daldrup espère que, après le concours architectural et d'autres procédures de planification, le permis de construire sera délivré en 2026. "Si tout se passe très bien, nous pourrions poser la première pierre à la fin de 2026."

Le projet de reconstruction de la synagogue vise à intégrer un espace religieux, car le nouveau bâtiment servira de centre communautaire et culturel pour la communauté juive. L'initiative pour ce projet diversifié et inclusif est motivée par un engagement fort contre l'antisémitisme.

