- Le concert de Taylor Swift: le suspect nie les accusations

Dans le complot présumé visant à attaquer un concert de Taylor Swift à Vienne, le principal suspect nie maintenant toutes les allégations. Le jeune homme de 19 ans n'est ni un partisan de l'État islamique (EI) ni n'avait l'intention d'attaquer les fans de la superstar américaine, a confirmé son avocat à l'agence de presse APA, selon un rapport du "Kronen Zeitung". Les autorités avaient initialement déclaré qu'il avait pleinement confessé et s'était vanté de ses plans. Maintenant, son avocat dit que son client voulait simplement "faire le malin".

Il avait fabriqué des explosifs à l'aide d'un tutoriel trouvé en ligne et les expérimentait, peut-être pour tester une bombe dans les bois. À aucun moment il n'avait l'intention de blesser des gens. En ce qui concerne la possession de couteaux et d'autres armes blanches du jeune homme de 19 ans, son avocat a déclaré : "Il les a commandés sur Amazon parce qu'il les aimait." Le jeune homme de 19 ans n'est pas un terroriste, mais "comme un enfant. Immature, ignorant."

Il est connu jusqu'à présent que le suspect avait prêté allégeance à l'EI et avait récemment quitté son travail, annonçant qu'il avait "de grandes choses" prévues. Lors de son arrestation, la police a trouvé des couteaux, des machettes et des explosifs. Selon les enquêteurs, le suspect avait également une lumière policière avec une sirène, qu'il comptait utiliser pour approcher les fans en voiture et causer un massacre.

En plus du jeune homme de 19 ans d'origine nord-macédonienne, un autre jeune homme de 17 ans est également en détention. Le jeune homme de 17 ans travaillait comme échafaudage à l'Ernst-Happel Stadium, le lieu du concert. De plus, un jeune homme de 18 ans irakien du cercle du principal suspect a été mis en détention. Bien qu'il n'ait pas été impliqué dans les plans, il avait également prêté allégeance à l'EI.

En raison de la menace terroriste connue à l'avance, les trois concerts prévus du 8 au 10 août ont été annulés par le promoteur.

Le jeune homme de 17 ans, qui a été arrêté dans le cadre de l'affaire, travaillait au lieu du concert pendant le moment de l'intrigue présumée. Les soupçons contre le principal suspect ont été initialement présentés à la Commission pour la protection de la Constitution et la prévention du terrorisme en Autriche.

