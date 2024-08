- Le concert de Losheim a été annulé à cause des intempéries.

À cause d'un système météorologique extrême imminent, le concert du groupe pop Pur à Losheim am See a été annulé. "Malheureusement, une détérioration du scénario météorologique est prévue pour ce soir, ce qui a conduit à la décision collective d'annuler l'événement", a déclaré l'organisateur en soirée. Ce n'était pas une décision facile pour tous les impliqués. Les spectateurs ont été invités à rester sur place. Le groupe, mené par Hartmut Engler, était initialement prévu sur scène à 19h à la plage de Losheim.

Après une série de températures chaudes, le Service météorologique allemand (DWD) à Offenbach a prévu des averses et des orages intenses, accompagnés de fortes pluies, de grêle et de vents forts pour la soirée. Certaines régions de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre pourraient même être touchées par des vents ouraganiers allant jusqu'à 110 km/h, ont mis en garde les météorologues.

L'annulation du concert a affecté de nombreuses personnes, car Hartmut Engler et son groupe étaient très attendus à la plage de Losheim am See. Malheureusement, les conditions météorologiques difficiles n'étaient pas propices à l'événement à Losheim, selon le Service météorologique allemand.

