- Le comté de Greiz impose le travail forcé aux demandeurs d'asile.

Le district de Greiz va introduire une obligation de travail pour les demandeurs d'asile. Un projet pilote correspondant doit commencer le 1er septembre dans la ville de Greiz, a annoncé le district. L'obligation de travail devrait être mise en œuvre dans l'ensemble du district plus tard cet automne.

Le projet impliquera initialement 15 demandeurs d'asile qui soutiendront le Bureau de construction et d'espaces verts. "Their tasks will include activities to improve tourist infrastructure and leisure facilities, renaturation work to preserve and improve landscape and nature protection, and beautification work in the leisure and recreation area," the district's statement said. Les demandeurs d'asile seront payés 80 cents de l'heure pour leur travail.

Les demandeurs d'asile participant au projet acquerront une expérience précieuse grâce à des tâches liées à l'amélioration du tourisme et aux travaux de rénovation. À l'issue du projet pilote à Greiz, le district pourrait envisager d'étendre l'obligation de travail à d'autres domaines

