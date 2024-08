Environ 8000 personnes attendues pour la manifestation - Le compte à rebours des élections en Saxe atteint son apogée

L'élection en Saxe approche de sa fin, avec un seul jour avant le vote. À Leipzig, Susanne Schaper, candidate principale de La Gauche, met la touche finale à sa campagne. À Görlitz, Zwickau et Dresde, divers alliances font campagne pour l'harmonie et la démocratie, en se concentrant sur les élections à venir. On estime qu'environ 8 000 personnes assisteront à l'événement dans la capitale de l'État.

Le SPD, avec le soutien du chancelier Olaf Scholz, a terminé sa campagne à Chemnitz vendredi. Le ministre de l'Économie, Robert Habeck, était en déplacement pour soutenir les Verts à Chemnitz et Dresde. Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, et le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, ont également annoncé leur dernière poussée dans la course électorale saxonne. L'AfD organise son acte final avec la dirigeante du parti, Alice Weidel, à Görlitz.

Plus de 3,3 millions de personnes sont invitées à voter en Saxe dimanche. Selon un sondage récent effectué par Forsa pour RTL/ntv deux jours avant l'élection, la CDU est en tête avec 33% des seconds votes. L'AfD suit de près avec 31%, tandis que l'Alliance pour l'Allemagne de l'avenir (BSW) a 12%. Le SPD devrait à nouveau obtenir un siège au Parlement régional avec 7%, et les Verts avec 6%.

Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, et le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, sont tous deux activement en campagne dans les derniers jours de la course électorale saxonne. La CDU, selon un sondage récent, est en tête de l'élection saxonne avec 33% des seconds votes.

Lire aussi: