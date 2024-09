Le comportement de Trump continue d'escalader, mais la course à la Maison Blanche reste imprévisible.

Le charabia chaotique de l'ancien président ces dernières semaines a ravivé des souvenirs de ses quatre années tumultueuses à la Maison Blanche et remis en question l'idée qu'il dirige une campagne plus maîtrisée comparée à celle de 2020 et 2016. Cependant, l'état actuel de la course - une bataille serrée dans les États indécis - reste inchangé.

Trump a lancé de fausses accusations selon lesquelles des immigrants dans l'Ohio se régalent de pets. Il a averti que les électeurs juifs seraient tenus responsables s'il perdait en novembre. Il a refusé de condamner ouvertement son protégé à la candidature au poste de gouverneur de Caroline du Nord, qui s'est décrit lui-même comme un "Nazi noir" sur un site pour adultes, comme CNN l'a récemment révélé. Trump a également suggéré que la vice-présidente Kamala Harris et les Démocrates instiguaient des menaces contre leurs propres vies en insistant sur son déni de l'élection de 2020 et en le présentant comme une menace pour la démocratie.

De manière étonnante, l'ancien président se retrouve dans une course décrite par Harry Enten, journaliste politique senior de CNN, comme la "plus serrée" depuis que le Démocrate John F. Kennedy a battu le Vice-président Richard Nixon.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, figure clé des espoirs de Harris pour une victoire dans l'État démocratique crucial du Michigan, a reconnu la serré de la course lors de "State of the Union" de CNN. Whitmer a déclaré : "Cela va être serré. Nous avons toujours su que ce serait le cas." Elle a ajouté : "Dans un État comme le Michigan ou la Pennsylvanie, le Wisconsin, nous savons que ce sera une course serrée."

La nature serrée de la compétition a été soulignée par les commentaires et les tactiques des candidats lors des échanges de campagne intenses du week-end.

Harris a suggéré que Trump cherchait des excuses pour éviter le débat après avoir accepté l'invitation de CNN pour le 23 octobre. D'un autre côté, Trump a tenté d'effacer l'écart important entre les sexes qui menace sa réélection en inondant Truth Social d'un post en lettres capitales promettant de protéger les femmes comme jamais auparavant.

Dans une rare introspection, Trump a déclaré à Sharyl Attkisson lors d'un entretien sur "Full Measure" qu'il n'avait pas l'intention de se représenter en 2028 s'il perdait en novembre. "Je pense ... que ce sera tout. Je ne vois pas ça du tout."

Pas de favori clair

Malgré la tension croissante sur le terrain de campagne, la course reste stagnante, là où elle en était depuis des semaines - à l'impasse.

Depuis son débat avec Trump, les sondages nationaux ont légèrement amélioré pour Harris. Cependant, il n'y a pas de vainqueur clair, avec Harris à 50 % et Trump à 47 % dans la dernière moyenne des sondages de CNN. Cinq sondages conducted after the September 10 debate contribute to this average. A poll released on Sunday by NBC News shows Harris with a margin of 49% to Trump's 44%, setting his lowest poll support level in a survey meeting CNN's criteria since Harris assumed the Democratic nominee role from President Joe Biden in July.

While Harris' upward trajectory offers hope for her supporters, the presidency largely depends on Electoral College results. Consequently, polling averages in crucial swing states, such as Pennsylvania, Georgia, Nevada, Wisconsin, Michigan, and North Carolina, show the contest teetering on the brink. A handful of voters in these states could tip the scales towards Trump or Harris, with significant implications for the nation and the world.

So, why does the race remain so unpredictably tight?

Considering his controversial exit from the presidency, marked by inciting a riot by his supporters at the US Capitol on January 6, 2021, and his refusal to acknowledge defeat, Trump's comeback attempt is nothing short of astonishing. His repeated impeachments and pending serious criminal charges stand in stark contrast to any politician's survival odds.

Originally, the Biden campaign's strategy hinged on the belief that once voters witnessed the unfiltered bombast of Trump, they would recall his turbulent term and vote against him. However, Biden's poor performance at the CNN debate in June, which exposed his age, destroyed the contrast. Harris, who changed the game when she replaced Biden, has attempted to highlight her pragmatism versus Trump's extremism, portraying him as an "unserious man" and a "serious threat." Despite her efforts, the best Harris can spin with only six weeks remaining is that her entry into the race has transformed a race Democrats looked certain to lose into a competitive, nail-biting contest.

La résilience exceptionnelle de Trump en tant que politique - peut-il remporter la victoire ?

Any analysis of the future must first acknowledge the extraordinary resilience of Trump as a political figure. He has indelibly transformed the Republican Party, securing a solid grip on the GOP base as the party's nominee for a third consecutive election.

Despite the animosity of his first term, polls reveal that many voters perceived their financial security to be stronger under Trump until the Covid-19 pandemic struck.

Despite potential sympathies, Trump might not clinch victory due to his consistency in failing to garner majority support from Americans. His 47% approval rating in the CNN Poll of Polls highlights this recurring issue throughout his presidential political journey.

The question arises if an alternative Republican candidate could outperform Trump in a direct competition with Harris. This hypothetical figure should not repel key swing-state moderates, suburban voters, and disillusioned Republicans while contesting in primaries. Regrettably, such a candidate was not backed during the recent primary races, and notable contenders like Florida Gov. Ron DeSantis and former South Carolina Gov. Nikki Haley failed to gain mainstream support.

Harris, in contrast, serves as a last-minute substitute for a contender Broadway audiences deemed unfit for a second term. A herculean challenge awaits the vice president – shielding their party from probable November defeat while acting as a potential salvation for democracy itself. While marketing herself as a fresh, transformative leader, Harris remains tethered to an unpopular administration facing a harsh political environment.

L'enquête NBC offre quelques aperçus sur cette dynamique particulière. La préoccupation principale des électeurs concerne l'inflation (28%) et le coût de la vie, en hausse par rapport à avril où le sujet était à 23%. Les menaces pesant sur la démocratie et l'érosion des libertés démocratiques arrivent en deuxième position, avec 19%. Malgré leur préférence pour le parti démocrate, ce sujet pourrait également refléter un soutien croissant aux allégations de Trump selon lesquelles un système de justice manipulé représente une menace pour les démocraties. Le troisième sujet d'inquiétude majeur concerne l'immigration et la protection des frontières (-14%), un domaine où les sondages montrent constamment des vulnérabilités pour Harris. L'avortement, l'une de ses principales préoccupations, ne recueille que 6% de soutien parmi les électeurs.

Le facteur potentiellement déterminant

Les préoccupations des électeurs en matière d'économie indiquent le potentiel pour que l'un ou l'autre des candidats prenne l'avantage avant l'élection. Trump a présenté diverses propositions économiques, notamment l'abolition des taxes sur les pourboires et la modification de sa politique sur les impôts des États et des collectivités locales.

Harris, quant à elle, vise à rendre la vie plus abordable en s'attaquant aux problèmes de logement, de garde d'enfants et de santé. Elle cherche à convaincre les électeurs de sa compréhension empathique des prix alimentaires qui restent élevés malgré la baisse récente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Cette semaine, Harris tentera de contrer les allégations selon lesquelles elle manque de clarté dans ses plans alors que les électeurs indécis des États clés pèsent les avantages de lui faire confiance pour améliorer leur situation. "Je vais prononcer un discours cette semaine", a-t-elle déclaré, "pour exposer ma vision de l'économie, que j'ai baptisée une 'économie des opportunités'. Ce plan consiste essentiellement à investir dans les aspirations, les ambitions et les rêves du peuple américain tout en affrontant les obstacles qu'ils rencontrent, que ce soit les prix alimentaires élevés ou les défis de la propriété immobilière."

L'approche de Harris souligne une élection marquée par les frustrations des électeurs, qui favorisent le candidat républicain, tout en maintenant une course serrée en raison de la capacité de Trump à aliéner les électeurs potentiels, malgré son loyalisme.

Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, un fervent partisan de Trump, a résumé l'état actuel de la course lors d'une conversation avec Kristen Welker de NBC sur "Meet the Press". Il a déclaré : "65% des personnes interrogées dans votre sondage estiment que le pays est sur la mauvaise voie. Qui peut mieux traiter le problème de la criminalité ? Trump a une avance de 6%. Qui est le mieux pour l'économie ? Trump de 9%. L'inflation ? Trump de 8%. La protection des frontières ? Trump dispose d'un avantage de 21%."

"Que me dit ce sondage ? Sur les questions cruciales qui préoccupent les électeurs américains, Trump triomphe largement. Cependant, dans un duel direct, il est en difficulté."

Malgré les polémiques entourant sa campagne, les taux d'approbation de l'ancien président Trump restent élevés dans certains domaines, notamment sa gestion de l'économie avant la pandémie de Covid-19, comme le montrent les sondages. Cependant, sa difficulté à obtenir le soutien majoritaire des Américains, avec un taux d'approbation de 47% dans le sondage CNN des sondages, pourrait potentiellement entraver ses chances de victoire.

La course entre Trump et la vice-présidente Harris reste serrée, sans favori clair à l'horizon. Un sondage réalisé par NBC News donne Harris avec une marge de 49% contre 44% pour Trump, son plus bas niveau de soutien dans les sondages depuis que Harris a remplacé le président Joe Biden en tant que candidate démocrate. Les moyennes des sondages dans les États clés tels que la Pennsylvanie, la Géorgie, le Nevada, le Wisconsin, le Michigan et la Caroline du Nord indiquent que la course est en équilibre, avec un petit nombre d'électeurs dans ces États pouvant faire pencher la balance en faveur de l'un ou l'autre des candidats.

