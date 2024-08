- Le complot terroriste impliquait un potentiel meurtre de masse de nombreux spectateurs lors de la performance de Swift, comme l'a allégué la CIA.

Après l'annulation des concerts de Taylor Swift à Vienne en raison d'un avertissement terroriste, la CIA a partagé des informations sur le complot inquiétant. Selon les détails, les terroristes avaient prévu un massacre de masse des spectateurs du concert.

During a security meeting in Washington, CIA Deputy Director David S. Cohen revealed, "A large number of concert-goers were to be wiped out." He also admitted to giving hints about the terror plot to Austrian authorities.

With around 60,000 Taylor Swift enthusiasts set to attend

Taylor Swift (34) avait prévu trois concerts au stade Ernst Happel à Vienne, qui ont été annulés brutalement en août dernier en raison d'une menace terroriste. La police avait précédemment arrêté deux jeunes hommes. Un adolescent de 19 ans est suspecté d'avoir prévu de foncer avec une voiture remplie d'explosifs dans la foule de fans de Swift à l'extérieur du stade, après avoir prêté allégeance à l'État islamique (EI) en ligne.

Le stade massif aurait pu accueillir plus de 60 000 personnes. De plus, des dizaines de milliers de fans supplémentaires sans billets étaient estimés se rassembler autour du stade pour les festivités.

Les suspects sont actuellement emprisonnés. Le principal suspect de 19 ans et son jeune complice présumé sont sous investigation pour leur implication présumée dans un groupe terroriste et une organisation criminelle.

Malgré l'annulation des concerts, les amateurs de musique étaient toujours impatients de se rassembler près du stade Ernst Happel. Le complot terroriste, s'il avait réussi, aurait pu entraîner de nombreuses pertes parmi les amateurs de musique.

