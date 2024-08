- Le complot de coup d'État terroriste de droite: près de trois ans de prison

Un membre du groupe d'extrême droite "Kaiserreichsgruppe" a été condamné par la Cour d'appel de Düsseldorf à une peine de prison de deux ans et dix mois. Le tribunal a reconnu coupable le technicien de maintenance de 50 ans, originaire d'une clinique d'État, de appartenance à une organisation terroriste intérieure et de préparation de haute trahison.

Le mandat d'arrêt délivré en octobre dernier a été suspendu sous conditions de rapport, donc l'homme de famille condamné de Heiligenhausen est actuellement libre, après avoir passé dix mois en détention préventive. Après le procès, il a été accueilli par sa famille et ses amis avec du champagne à l'extérieur du tribunal.

Il sera décidé ultérieurement s'il peut purger le reste de sa peine en détention ouverte, comme le demandent ses avocats. Comme ni la défense ni l'accusation n'ont fait appel, le verdict est définitif.

Attaques planifiées contre les lignes électriques et l'enlèvement de Lauterbach

Le représentant du parquet de Düsseldorf avait requis une peine de prison plus élevée de trois ans et neuf mois. L'homme a admis en justice avoir rejoint le groupe terroriste d'extrême droite "Kaiserreichsgruppe" et avoir soutenu ses plans de coup d'État.

Selon l'acte d'accusation, le "Kaiserreichsgruppe" prévoyait d'utiliser des explosifs pour perturber l'alimentation électrique de l'Allemagne pendant des semaines. Il était également allégué que le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach (SPD) devait être enlevé. L'action de coup d'État était initialement prévue pour commencer en mai 2022.

Les avocats de l'homme condamné ont décrit leur client en justice comme un "papillon de nuit" qui n'était pas un "citoyen du Reich" mais un sceptique du corona égaré. Il avait simplement voulu se rendre important parmi les comploteurs. L'homme de famille avait compris la leçon, ont déclaré ses avocats en justice.

"Je me suis fourré dans ce bazar"

Aux yeux du Sénat, le défendeur "n'est pas un citoyen du Reich originel, mais quelqu'un qui a été radicalisé par les circonstances". Les juges ne voient aucun risque de récidive chez le quinquagénaire. Ils créditent l'installateur pour ses aveux et sa coopération avec les co-conspirateurs. "Je me suis fourré dans ce bazar", a-t-il déclaré en justice. Cependant, il a nié un enlèvement prévu d'Angela Merkel.

Dans la détermination de la peine, le Sénat de la protection de l'État a tenu compte du fait que l'homme condamné n'avait pas de condamnations antérieures. Il a également été noté que le "Kaiserreichsgruppe" était "significativement moins dangereux que d'autres groupes et que son avenir était déjà derrière lui", a expliqué le juge président.

À Hambourg, l'un des partisans du groupe a déjà été condamné à une peine de 24 mois avec sursis début juillet. Le procès contre les cinq présumés chefs continue depuis plus d'un an à la Cour d'appel de Coblenz.

