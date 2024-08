- Le compétiteur Wetekam remporte des médailles de bronze et d'argent en compétition de tennis de table

Félicitations aux nageurs : Maurice Wetekam, 18 ans, remporte la première médaille de l'Allemagne dans l'eau à la Défense Arena en terminant troisième du 100m brasse. Né avec une malformation du bras gauche, il s'est exclamé : "Wow, c'est une sensation inimaginable."

Par la suite, le duo de tennis de table Stephanie Grebe et Juliane Wolf a frôlé l'or mais a été battu 1:3 par les Chinoises Wenjuan Huang et Yucheng Jin. Malgré tout, elles ont remporté l'argent et quitté l'arène de Paris avec le sourire. "On y était presque. À chaque minute qui passe, notre satisfaction avec l'argent grandit. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer," a déclaré Wolf.

Leurs coéquipiers Valentin Baus et Thomas Schmidberger ont également assuré au moins une médaille d'argent de Paris. Ils ont battu les Turcs Abdullah Öztürk et Nesim Turan 3:2 en demi-finale et se battent pour l'or samedi (14h00). "Another close call. So far, so good," a commenté Schmidberger. Le duo allemand a remporté sa victoire en cinq sets, comme lors des quarts de finale. "They're attempting to get under my skin or maybe entertain the crowd. Both ways, they're succeeding," a rigolé l'entraîneur Volker Ziegler.

Les nageuses Tanja Scholz et Verena Schott ont terminé la journée sans médaille. Schott a terminé septième du 200m quatre nages, améliorant son temps initial de six secondes. "Je suis le genre de personne qui se améliore au fil de la course," a dit la trentenaire, dont l'entraînement a été sévèrement perturbé par une grave maladie respiratoire. Cependant, elle a encore des chances de briller.

Scholz a terminé huitième, mais a dû concourir dans une autre catégorie en raison d'un manque de compétition dans la sienne. "Il y a trop peu de courses dans les catégories de départ plus petites. Plus d'inclusion est nécessaire pour que tout le monde puisse concourir," a noté Schott.

"Pas notre jour"

L'équipe féminine de basket en fauteuil roulant a également commencé difficilement, perdant 44:73 contre les États-Unis. "Peut-être que ce n'était pas notre jour, mais ça va. Nous pensons que nous pouvons montrer notre vrai potentiel lors du prochain match," a déclaré Lisa Bergenthal, 24 ans, qui a critiqué la prise de décision de son équipe et la malchance.

L'équipe de volleyball assis, en revanche, a commencé mieux en battant le Brésil 3:0. "Je n'avais pas prévu ce résultat," a admis l'entraîneur Christoph Herzog après la victoire surprise. "Nous avons frappé aux bons moments. C'était une victoire bien méritée."

Malgré leur forte performance en demi-finale, le duo de tennis de table Juliane Wolf et Stephanie Grebe n'a pas pu battre la Chine et a dû se contenter de l'argent.

