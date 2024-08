- Le compétiteur Wetekam obtient une médaille de bronze et une médaille d'argent aux compétitions de tennis de table

Triomphe en natation : Maurice Wetekam, nouveau venu aux Paralympiques, décroche la première médaille allemande dans l'eau à l'Arène de La Défense. À 18 ans, atteint d'une malformation du membre gauche, il termine troisième du 100m brasse. "C'est incroyable, c'est une sensation extraordinaire", a-t-il déclaré.

L'argent plutôt que l'or pour les stars du tennis de table Stephanie Grebe et Juliane Wolf. Elles ont été battues en finale par Wenjuan Huang et Yucheng Jin de Chine 1-3, mais repartent de Paris avec le sourire. Grebe/Wolf ont gaspillé des occasions, mais ont retrouvé leur sang-froid à la fin de l'événement.

Baus/Schmidberger, leurs coéquipiers, ont également assuré un départ de Paris avec au moins l'argent. Ils ont remporté la victoire contre Abdullah Öztürk et Nesim Turan de Turquie dans un match serré 3-2. Ils s'affronteront samedi à 14h00 pour l'or dans le duel final.

"C'était encore une fois un combat serré. Jusqu'à présent, c'est un succès", a noté Schmidberger, qui souffre d'une lésion de la moelle épinière en dessous de la taille. Tout comme leur match des quarts de finale, le duo allemand a besoin de cinq sets pour gagner. "Ils ont l'air de vouloir m'irriter ou peut-être divertir la foule", a plaisanté l'entraîneur Volker Ziegler.

Des difficultés dans la préparation

La journée n'a pas été couronnée de succès pour les nageuses Tanja Scholz et Verena Schott. Schott a terminé septième du 200m quatre nages, améliorant son temps qualificatif de six secondes. "Je suis le genre de personne qui s'améliore au fur et à mesure de la course", a expliqué la trentenaire, dont l'entraînement a été compromis par une grave maladie respiratoire. Elle a encore des chances de briller.

Scholz a terminé huitième, mais a nagé dans une autre catégorie en raison d'un manque de concurrents dans la sienne, où elle avait peu de chances. "Il y a trop peu de courses dans les classes de départ réduites. Plus d'inclusion est nécessaire pour permettre à tout le monde de nager", a déclaré Schott.

Un début malheureux

La première performance de l'équipe féminine de basket en fauteuil roulant a également été défavorable. Elles ont été battues par les États-Unis et ont subi une défaite 73-44 (41-20). "Peut-être que ce n

