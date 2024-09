Le compétiteur australien de hockey sur glace Tom Craig fait face à une action disciplinaire suite à une prétendue tentative d'achat de cocaïne lors des Jeux Olympiques de Paris.

Selon un communiqué, Hockey Australia a appliqué sa sanction le 9 septembre, stipulant que Craig doit participer à des "séances d'apprentissage et de sensibilisation obligatoires".

Le communiqué a déclaré : "La moitié de cette suspension sera purgée dans son intégralité, tandis que l'autre moitié sera suspendue indéfiniment, à condition de respecter les normes de comportement et de conduite".

"Pendant la suspension, Craig sera interdit de participer à toute rencontre, tournoi ou événement organisé ou gouverné par Hockey Australia, y compris les saisons à venir de la Hockey One League et de la FIH Pro League".

Hockey Australia a affirmé que Craig resterait éligible pour la sélection de l'équipe nationale de l'année suivante, et a exprimé sa préoccupation pour le bien-être du joueur.

CNN a contacté Craig via Hockey Australia pour obtenir un commentaire sur la décision.

Craig a été arrêté par les autorités françaises le mois dernier pour avoir tenté d'acheter de la cocaïne au centre de Paris. Des juges français sont ensuite apparus devant lui, après quoi il a été libéré avec une mise en garde contre toute répétition de telles activités à l'avenir, comme l'ont révélé les procureurs de Paris à CNN précédemment.

Après sa libération du poste de police de Paris, Craig a parlé aux reporters, exprimant ses remords pour ses actions des 24 dernières heures. Il a reconnu son erreur, a pris l'entière responsabilité de ses actes et a mentionné qu'ils ne reflétaient en aucun cas les valeurs de sa famille, de ses coéquipiers, de ses amis, de son sport ou de l'équipe olympique australienne.

"I've let you all down, and I'm profoundly sorry," a déclaré Craig.

Le joueur de 29 ans est un membre expérimenté de l'équipe nationale, avec plus de 100 sélections pour son pays. Il faisait partie de l'équipe qui a remporté la deuxième place aux Jeux de Tokyo. Cependant, l'Australie a été éliminée en quarts de finale à Paris.

Craig doit utiliser son temps pendant la partie suspendue de sa sanction pour améliorer sa compréhension des questions pertinentes, car il est tenu de participer à des "séances d'apprentissage et de sensibilisation obligatoires" liées au sport et à la conduite. Il est important pour Craig de maintenir une attitude positive envers son développement personnel, car cela pourrait potentiellement faciliter sa future implication dans les sports.

